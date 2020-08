PICARD, Jean-Claude



Avec immense tristesse, nous partageons le décès de Jean-Claude Picard, survenu en sa demeure de Saint-Romuald (Lévis) le 2 août 2020, à l'âge de 71 ans. Fils de feu Gertrude Rousseau et feu Adrien Picard, il laisse après 50 ans de mariage sa complice et co-pilote bien-aimée Micheline Paradis, ses enfants chéris Frédéric (Mélanie Cyr) et Yann (Geneviève St-Arnaud), ses petits-enfants adorés Viviane, Hugues, Noah-Kim, Théo et Charlie, ses frères et sœurs Michel (Christiane Tranier), Nicole (Dominique Morais), Louise, Yves-Marie (Nancy Lachance), Claire (Claudia Fortin), France (Charles Duperré), Denis (Jasmine Beaulieu), son beau-frère Alain Paradis (Marie Deschênes), ses neveux et nièces, ses fidèles amis, et ses nombreuses tantes, oncles, cousins et cousines Rousseau, Picard qui l'ont apprécié, aimé, et soutenu toute sa vie. Curieux, rieur et grand voyageur, son bonheur radiait lorsqu'il plantait un arbre près du fleuve ou embellissait le jardin de fleurs qu'il aura façonné au cours des ans. Reconnu comme journaliste rigoureux, il fut courriériste parlementaire pour Le Soleil et Le Devoir, sous-ministre au Ministère des Communications du Québec, chef de cabinet au Ministère de la Culture du Québec, puis a dirigé la salle des nouvelles de Radio-Canada-Québec avant de transmettre sa passion du journalisme écrit comme professeur en communications à l'Université Laval. Il fut également l'auteur de la biographie de Camille Laurin, L'homme debout, consacrée au père de la loi 101 si essentielle à ses yeux et qui lui valut le Prix de l'Assemblée nationale en 2004.La famille partagera peines et condoléances de 9h à 10h30 le même jour au:Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ou la Fondation de l'autisme de Québec.