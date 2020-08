LABBÉ, Florian



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 12 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Florian Labbé, époux de dame Marie-Thérèse Cantin. Il était le fils de feu dame Marie-Louise Goulet et feu monsieur Polydore Labbé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 28 août 2020 de 14h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Thérèse; ses enfants: Claude (Colette Harvey) et Martine (René Morissette); ses petits-enfants: Florence Morissette (Frédéric Beauregard) et Rosalie Morissette (Alexandre Lafond); ses frères: Rodolphe, Gilbert (Marie-Anne Audet) et Jean Guy (Louise Laruelle); ses belles sœurs : Gisèle et Pauline Cantin et son beau-frère Louis-Philippe Cantin (Renée Laberge) ainsi que ses neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Julienne, Lorenzo, Marguerite, Jeanne D'arc, Alexandre, Dominique et Paul-André ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin: Jean-Marie, Céline et Claudette. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués ainsi qu'au Docteure Joanie Carrier pour l'humanité des soins.