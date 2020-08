FONTAINE, Michel



À la Maison Michel-Sarrazin, le 8 mars 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Michel Fontaine, époux de madame Denise Drouin, fils de feu dame Alberte Plante et de feu monsieur Roland Fontaine. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres aule vendredi 28 août 2020, de 18h à 21h.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles. Outre son épouse Denise Drouin, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin, Carolyne, Simon, Anne-Audrey (Pierre Sirois), Emmanuel (Jessie Harton) et Nicholas (Vickie Marcotte); ses petits-enfants: Émilie, Gabriel, Alexandra et Olivier; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Yves (Liliane Brisson), Murielle (Claude Cloutier), Lise Boulanger, Diane (Serge Gosselin), Normand, Nicole, Jacques (Nicole Malouin), Serge (André Bédard), Pierre et Alain Dignard ; ses beaux-parents: Jacqueline Gauvin (en 1res noces feu Rosaire Drouin et en 2es noces Roger Falardeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drouin: Diane (Georges Lepage), Rénald (Simone Breton), Gaétan (feu Lucille Pichette), Louise (Bernard Leblanc), Yves (Sylvie Daigle), Nicole (Paul-Émile Desrochers), Serge, Pierrette (André Leclerc), Jacques (Johanne Bédard) et Carol (Lynda Rhéaume) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Michel est allé rejoindre son frère André, ses sœurs et beaux-frères: Lise (Lucien Guérard), Jocelyne (Yvon Drolet) et France qui l'ont précédé. Son épouse tient à remercier sincèrement le personnel et les bénévoles de la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin où son époux y a séjourné pendant 142 jours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 801, Grande-Allée Ouest, bureau 124, Québec, QC Téléphone: 418 687-6084 Courriel: fondation@ michel-sarrazin.ca Site web: www.michel- sarrazin.ca Des formulaires seront disponibles sur place.