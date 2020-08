80 souvenirs inoubliables de la décennie 80

Elles ont débuté il y a quarante ans. Pour le meilleur et parfois aussi pour le pire (allô, la coupe Longueuil !), les Madonna, Michael Jackson, Musique Plus, RBO, les cotons ouatés, les vidéoclips, Retour vers le futur, E.T. l’extra-terrestre, Mitsou et plusieurs autres grands noms inscrits durablement dans l’imaginaire collectif ont marqué à leur façon les fameuses années 1980.

• À lire aussi: Être un sex-symbol dans les années 80, selon Mitsou

L’impact de cette décennie colorée se fait encore sentir dans la culture d’aujourd’hui dans des œuvres comme la série Netflix Stranger Things ou, plus près de chez nous, dans les films de Ricardo Trogi.

C’était l’époque des radiocassettes, les balbutiements du hip-hop, des feuilletons présentant des personnages riches et célèbres comme Dallas et Dynastie, de notre série de hockey bien à nous, Lance et compte. On regardait le Bye Bye en direct. On enregistrait La grande nuit vidéo avec notre magnétoscope VHS ou Beta.

C’était la décennie des sex-symbols. L’émergence de la pulpeuse Kim Basinger, de Patrick Swayze dans Dirty Dancing, de Tom Cruise dans Top Gun. Au Québec, les filles se pâmaient devant Roch Voisine et Corey Hart. Les gars n’avaient d’yeux que pour Mitsou.

À la télé, les vedettes étaient embauchées par les grandes marques pour nous vendre de la bière, des boissons gazeuses et même du lait qui, avec Normand Brathwaite, était franchement meilleur.

Les années 1980, c’était ça et plus encore. Plongez avec nous dans vos souvenirs dans ce dossier spécial préparé par Le Journal.

9 catégories de souvenirs

Vidéoclips Films Chansons francophones Chansons anglophones Émissions de télé Publicités Mode Sex-symbols Spectacles

Nos invités

Mitsou (chanteuse qui a connu un grand succès durant les années 1980)

(chanteuse qui a connu un grand succès durant les années 1980) Ricardo Trogi (réalisateur des films 1981 et 1987)

(réalisateur des films 1981 et 1987) Sylvain Cossette (chanteur qui a connu un vif succès avec ses reprises de grands succès des années 1980)

(chanteur qui a connu un vif succès avec ses reprises de grands succès des années 1980) Mike Gauthier (ex-VJ à Musique Plus et animateur radio)

(ex-VJ à Musique Plus et animateur radio) Michel Nadeau (spécialiste en stratégie de marque)

(spécialiste en stratégie de marque) Andrew McNally (chroniqueur mode)

1. Thriller, Michael Jackson

Photo d'archives

« Diffusé en première mondiale sur la chaîne MTV le 2 décembre 1983 – et inédit de par sa durée de 14 minutes –, le clip est encore considéré comme le meilleur de tous les temps. La cassette vidéo du making of de Thriller s’est vendue à plus de 9,5 millions d’exemplaires et a collaboré à elle seule à l’essor de la cassette VHS. De plus, la veste en cuir rouge avec plusieurs fermetures à glissière, surnommée The Thriller Jacket est devenue un véritable article mode de l’époque. Plusieurs exemplaires du populaire blouson trouvent encore preneur de nos jours sur les sites de revente. » - Andrew McNally

2. Madonna

« Que ce soit la Madonna des débuts avec ses mini-jupes, ses bas résille, ses tops en filet, ses bracelets en caoutchouc et sa ceinture Boy Toy, celle des crucifix et des bustiers en dentelle de Like A Virgin, de son look oxygéné de l’époque True Blue ou encore celle des emprunts religieux et des corsets de l’époque Like a Prayer, la Madonna des années 80 ne s’est pas contentée de copier un style. D’un album à l’autre, elle s’est réinventée, allant là où ne l’attendait pas tout en provoquant. Mais toujours de façon sexy et unique à son image. » - Andrew McNally

3. When Doves Cry, Prince

Un bijou de pop-funk qui mettait de l’avant la sensualité dévorante d’une des plus grandes icônes du rock.

4. Pantalons en cuir

« Tout le monde en avait. Ça se portait avec deux ceintures. Une qui tenait le pantalon et l’autre qui pendait sur le côté. C’était mon look Billy Idol. J’en portais dans le temps avec Paradox. T’sé, le film Wedding Singer avec Adam Sandler ? J’ai tout vécu ça. En plein jour, tu t’habillais avec des pantalons en cuir, les bracelets, les gants, la ligne noire en dessous des yeux et les cheveux spikés. Tu t’en allais au Canadian Tire comme ça et tu pensais que t’étais vraiment cool. » - Sylvain Cossette

5. Cruising Bar

Au Québec, Michel Côté a montré toute l’étendue de son talent quand il a interprété quatre personnages aussi différents que pathétiques dans cette incursion dans le monde des séducteurs de bas étage.

6. Apple, 1984

Produite pour la somme faramineuse, pour l’époque, de 900 000 $ et diffusée au Super Bowl 1984, cette pub mythique inspirée du roman de George Orwell a mis en orbite l’ordinateur Macintosh.

7. Je voudrais voir la mer, Michel Rivard

« Quand il parlait de sa blonde et des poissons dans cette chanson, ce n’était pas comme lorsqu’il parlait de Montréal dans Beau Dommage, mais c’était très réussi. Un trou dans les nuages est un des albums phares au Québec dans les années 1980. C’était un Michel Rivard nouveau qui proposait une facture musicale plus électrique. » - Mike Gauthier

8. Passe-partout

Photo d'archives

Même si la première mouture de la célèbre émission a été présentée à la fin des années 1970, elle a aussi connu un succès monstre auprès des gamins au début des années 1980.

9. Rush et Marillion, Colisée de Québec

« C’était le passage du Power Window Tour, le 3 mars 1986. J’adorais Rush, mais ce soir-là, je suis tombé en amour avec Marillion, qui faisait la première partie et qui fut accueilli aussi chaleureusement que Rush. Pas de joke. Ce fut une soirée marquante dans mon univers musical. » - Ricardo Trogi

10. Sunday Bloody Sunday, U2

« Je suis un gars qui a appris à faire de la musique dans les années 1970 et qui aimait le rock. Après quelques années à faire des tounes très pop 80, je vois tout à coup, je pense que j’étais dans un bar de Sorel, ce gars-là chanter Sunday Bloody Sunday. Il était enragé, avec une voix très haute, sans demi-mesure. Quand c’est arrivé, j’ai compris qu’on pouvait sortir des claviers avec des sons Mickey Mouse et qu’on allait passer à autre chose. Je pouvais ramener mon côté rock. Cette chanson a changé plein d’affaires en dedans de moi. » - Sylvain Cossette

11. Ding et Dong

En 1982, avec les Lundis des Ha! Ha!, le duo Ding et Dong remplit le Club Soda et réinvente l’humour absurde.

12. Coupe Longueuil

« Il y a juste au Québec qu’on donne ce nom à cette coiffure avec les cheveux portés longs sur la nuque : les coupes Longueuil. C’est un peu péjoratif. Ailleurs, cette coupe est qualifiée de mullet. La coupe longueuilloise était déjà portée par les guerriers en Mésopotamie, bien avant Jésus Christ, mais il faut croire que les années 80 nous ont donné leur lot de rockers au mullet bien spiké, Bono le premier. » - Mitsou

Anecdote : Signe que la coupe Longueuil a gardé des adeptes, des Mullet Festival ont lieu depuis 2018 en Australie et en Belgique.

13. Patrick Swayze

Photo d'archives

Un film : Dirty Dancing. Encore aujourd’hui, le regretté Swayze, dans la peau de Johnny Castle, déclenche les soupirs de la gent féminine.

14. Corbeau, Pigeonnier

Au summum de leur popularité, Marjo et le groupe Corbeau avaient rempli le Pigeonnier au Festival d’été, en 1983. Même les immeubles avoisinants avaient été envahis par les fans.

15. Take On Me, A-ha

Photo d'archives

« Dans le temps, on découvrait souvent les vidéoclips dans les bars pendant la soirée. Quand il y en avait un nouveau qui jouait, c’était un événement. Ça avait été le cas pour Take On Me, d’abord pour son aspect visuel cartoon, mais surtout pour la mélodie aux claviers très rapides de la chanson et la voix du chanteur qui sortait de l’ordinaire. Cela dit, la réalisation du vidéoclip était très audacieuse. Ils étaient vraiment en avance sur leur temps. » - SC

Anecdote : l’actrice dans le vidéoclip, Bunty Bailey, a réellement fréquenté le chanteur du groupe, Morten Harket.

16. Ferris Bueller’s Day Off

Photo d'archives

Personne n’a encore réussi à faire l’école buissonnière avec autant de panache que Ferris. Respect, Ferris !

17. Arrête de boire, RBO

Ça peut sembler étrange pour nous qui vivons à une époque où les discothèques ferment les unes après les autres, mais dans le temps, sortir dans les bars était presque un rite de passage à l’âge adulte. RBO l’avait parfaitement résumé avec le sarcasme qu’on lui connaît.

18. Miami Vice

Photo d'archives

« On sourit peut-être aujourd’hui à la vue des photos de Miami Vice, mais à l’époque, le style pastellisé de Sonny Crockett et Ricardo Tubbs était la référence. Les couleurs délavées de South Beach se sont transposées sur les complets aux manches roulées, agencés à des t-shirts, sans oublier les chaussures portées sans chaussettes. Même que Harry Styles tente de relancer le look. » - AM

19. Black Label, En noir et Black

« Apparue vers la fin des années 80, il s’agit selon moi de la campagne la plus marquante de la décennie. Le tour de force, c’est que l’on soit parti d’une bière de taverne chantée par Plume Latraverse à une marque jeune, audacieuse, alternative et artistique. L’exécution était remarquable. On reconnaissait Black Label dès les premières secondes. C’est un rebranding réussi qui servait de référence dans mes cours de marketing et une bière que je n’avais pas honte de boire quand j’ai commencé à sortir dans les bars. » - Michel Nadeau

20. Every Breath You Take, The Police

Grâce à ce célèbre titre traitant de jalousie maladive, Sting empocherait 2000 $ en droits d’auteur... chaque jour.

21. Original au coton

« Avec le hit Coton ouaté, le groupe Bleu Jeans Bleu avait-il pressenti le grand retour de la marque québécoise emblématique des vêtements en coton molletonné ? Après 20 ans d’absence, Original Au Coton se pointe le nez avec une boutique ayant pignon sur rue à Montréal au 1475, rue Atateken et un site transactionnel. La folie pourra reprendre là où elle s’est arrêtée : on y propose une fois de plus des chandails en coton ouaté colorés au célèbre logo surdimensionné que l’on agence à des pantalons de jogging coordonnés. » - AM

22. Voyage voyage, Desireless

La new wave avait aussi atteint nos cousins français et c’est la chanteuse Desireless qui en a tiré le succès le plus durable.

23. Kim Basinger

«Neuf semaines et demie était un film très lent et très audacieux, mais moi, je me souviens juste d’elle. Il y a des gens comme Kim Basinger qui sont faits pour passer à la télé. C’est vraiment une belle fille, pulpeuse, avec énormément de sex-appeal. » - SC

24. Lance et compte

Photo d'archives

La série qui a fait entrer la télévision québécoise dans la modernité. Fini les décors en carton, on tourne dans les vrais lieux et on crée une nouvelle vedette fictive de hockey : Pierre Lambert.

25. Top Gun

Photo d'archives

Un nom : Tom Cruise. Ajoutez-y des séquences aériennes à couper le souffle, une jolie blonde et une trame sonore contenant deux grands succès de la décennie (Danger Zone et Take My Breath Away) et vous avez un film culte.

26. Tourne la page, René et Nathalie Simard

« C’était un clip à grand budget. Dans le temps, tout était permis pour René et Nathalie. La chanson avait été écrite par Romano Musumarra (un collaborateur régulier de Luc Plamondon). Céline commençait à réussir, mais on aurait pu miser sur l’une ou sur l’autre. » - Mitsou

27. Summer of ‘69, Bryan Adams

« Il a forgé le son des années 80 pour le Canada et Summer of ’69 a été la chanson qui l’a fait découvrir au grand public. Avant, c’était surtout des gars qui écoutaient du Bryan Adams. Avec la chanson et l’album Reckless, les filles ont commencé à triper sur lui. En 1985 au Colisée, c’était plein, ça débordait. » - MG

28. Le lait, Franchement meilleur

Les producteurs laitiers ont toujours bien su vendre leur produit, mais ils avaient frappé un coup de circuit avec cette série de réclames mettant en vedette Normand Brathwaite. Vous vous souvenez de l’Homo Patentus ?

29. Flashdance

« Toutes les filles copiaient le look d’Alex, le personnage de Jennifer Beals dans le film. Danseuse de profession, elle portait dans la vie de tous les jours des pièces sortant tout droit de l’univers de la danse. Il suffit de penser aux jambières en tricot, aux leggings, aux léotards et surtout au coton ouaté trop grand à l’encolure échancrée, laissant entrevoir une épaule. » - AM

30. Billie Jean, Michael Jackson

C’était non seulement un des plus grands hits de la décennie, mais c’est aussi sur l’air de Billie Jean que le roi de la pop avait exécuté pour la première fois son célèbre moonwalk à la télé.

31. Like a Virgin, Madonna

Capture d'écran

« C’est le premier clip que j’ai enregistré et fait voir et revoir à mes amis. Fait amusant, c’était sur un Beta, cette technologie que j’avais fortement défendue au détriment du VHS devant mon père lorsque le moment fut venu de magasiner un enregistreur vidéo. Je m’étais trompé. » - RT

32. Corey Hart

Photo d'archives

Caché derrière ses verres fumés, le ténébreux Corey, avec son image imprimée sur un poster, s’est retrouvé sur le mur de milliers d’adolescentes.

33. Jeans troués... et serrés

« Ah, les fameux jeans deuxième peau de Sergio Valente et Jordache, que les femmes attachaient parfois à l’aide d’une fourchette car ils étaient si serrés. Il y avait aussi le lavage à l’acide et les jeans troués. Les rockers de l’époque en ont d’ailleurs fait leur uniforme. » - AM

34. Shout, Tears For Fears

Associé au mouvement new wave, le duo formé de Roland Orzabal et Curt Smith est devenu un incontournable pop en vertu du succès de Shout.

35. Marcia Baila, Les Rita Mitsouko

« D’abord, le nom du groupe avait les mêmes consonances que mon nom de baptême. C’était aussi un des exemples que j’avais donnés à Jean-Pierre Isaac, qui m’écrivait des démos, quand on avait commencé à bâtir des chansons pour moi alors que j’avais 16 ans. Marcia Baila était un hit qui remplissait les pistes de danse. Catherine Ringer avait quelque chose de rock, mais avec un style d’opéra. » - Mitsou

36. E.T.

Photo d'archives

Plus adorable créature du cinéma de ce temps, l’extra-terrestre de Steven Spielberg a marqué une génération avec son « E.T., téléphone, maison. »

37. Lotto 6/49 – Ça change pas le monde sauf que...

« La plus marquante était celle de Véronique Le Flaguais qui criait de toutes ses forces dans un restaurant chic. C’était un concept simple qui frappait l’imaginaire et auquel il était facile de s’identifier. Avec un slogan mémorable qui a été récupéré dans plusieurs spots, pendant plusieurs années, tout y était. Récupérée à maintes reprises par mes oncles, tantes, amis, etc. c’est une autre de ces lignes publicitaires qui s’est transformée en expression populaire. » - MN

38. Diane Dufresne, Stade Olympique

Quelle artiste québécoise a déjà réuni 55 000 personnes au Stade olympique ? Non, ce n’est pas Céline Dion. C’est Diane Dufresne et son mythique concert Magie rose.

39. Samantha Fox

Photo d'archives

« Après la démesure et l’outrance vestimentaires de la première partie des années 1980, voilà que Samantha Fox ramène la carte sexy à l’avant-plan, avec une approche plus rock et plus crue qu’une Madonna à la même époque. Des jeans largement troués et des pantalons en cuir une taille trop petite, des chandails et des vestes en cuir écourtées, des studs, sans oublier sa volumineuse poitrine. » - AM

40. Hungry Like The Wolf, Duran Duran

Ah, ces fameux vidéoclips où les membres du populaire groupe anglais partaient à l’aventure aux quatre coins du globe.

41. Sledgehammer, Peter Gabriel

Capture d'écran

« Il y avait beaucoup d’innovation dans ce clip (qui utilisait notamment de l’animation en volume et en pâte à modeler). C’était dans les premiers à mettre autant d’argent pour produire un vidéo. » - Mitsou

Anecdote : Sledgehammer a remporté neuf prix aux MTV Video Music Awards de 1987, un record qui tient toujours.

42. Charivari

Les quiz télévisés étaient à la mode et celui animé par Guy Mongrain, qui demandait aux concurrents de remettre dans le bon ordre des lettres pêle-mêle pour former un mot, a été un rendez-vous de début de soirée pendant quelques années.

43. The Jacksons, Stade olympique

Bien au-delà de 100 000 fanatiques de Michael Jackson ont assisté aux deux concerts donnés par le roi de la pop et ses frères, les 17 et 18 septembre 1984.

44. Top Secret

« En voyage à Montréal, j’étais allé voir Gremlins au cinéma Lowe’s, je crois. Après la projection, je m’étais glissé dans la salle voisine sans savoir ce que j’allais voir. Quand le premier gag du film surgit (celui du soldat nazi qui défonce le viaduc sous lequel passe le train sur lequel il se tient debout, j’ai eu un mini choc. Wow ! Ça, c’était plus drôle que Gremlins. » - RT

45. Livin’ On a Prayer, Bon Jovi

Photo d'archives

« Il ne faut pas se le cacher, c’est le look sexy des gars qui a fait vendre. Livin’ On a Prayer, c’est l’histoire d’un jeune couple dont l’un perd sa job et l’autre fait son possible. C’est vraiment une chanson qui dit qu’on va vivre d’espoir et qu’il va arriver quelque chose de bien. Ça expliquait en partie sa popularité, mais il y avait aussi le vidéoclip. Bon Jovi ne serait pas ce qu’il est sans les clips. » - MG

46. Une colombe, Céline Dion

Photo d'archives

Céline Dion n’avait que 16 ans quand elle a créé un des moments marquants de la décennie, au Québec, en chantant cette chanson au pape Jean-Paul II devant 65 000 personnes au Stade olympique.

47. Le déclin de l’empire américain

Quand on y pense, un film mettant en scène des intellectuels pérorant sur la vie et le sexe qui fait un tel tabac, c’était hautement improbable. Il fallait le génie de Denys Arcand pour accomplir ce tour de force.

48. Elle MacPherson et Christie Brinkley

« MacPherson avait été surnommée The Body parce qu’elle avait fait le Sports Illustrated, qui était une référence pour les jolies filles, à l’époque. Quant à Christie Brinkley, Billy Joel l’a épousée et a fait la toune Uptown Girl à son sujet, même si on dit que ce n’était pas tout à fait elle, mais possiblement Elle MacPherson. Ce sont des filles qui ont amené du glam au métier de mannequin. » - MG

49. Le fluo

« Il fallait être vu dans les années 80 et il n’y avait pas de couleurs plus vibrantes que le fluo. Les couleurs des surligneurs (rose, vert et jaune) étaient partout, des sacs à dos Vuarnet aux combinaisons de ski Nevica, en passant par les lunettes Ray Ban. » - AM

50. Pour Some Sugar On Me, Def Leppard

Ce vidéoclip mérite sa place dans cette sélection de souvenirs parce qu’il a été le champion pendant presque un an de l’émission hebdomadaire Le combat des clips, à Musique Plus.

51. Caramilk – Le secret de la Caramilk

Capture d'écran YouTube

« Avec mon pragmatisme d’adolescent, j’étais assez perplexe quand je voyais cette pub : qu’est-ce qu’il y a de si secret et d’extraordinaire dans la fabrication d’une tablette de chocolat au caramel ? On poussait un peu fort. J’ai quand même été en mesure d’apprécier le côté imaginatif de cette idée. En fait, au-delà du chocolat, on nous proposait du mystère, de la magie. C’est fort ! Et en revoyant la pub avec le jeune Marc Labrèche, je me suis rappelé pourquoi j’aimais la folie de ce concept. » - MN

52. Bye Bye

Durant les années 1980, la traditionnelle revue de fin d’année était présentée en direct. C’est aussi à cette époque que Dominique Michel a commencé à jurer à chacune de ses participations que « ceci est mon dernier Bye Bye » pour mieux revenir l’année suivante.

53. Live Aid, Londres et Philadelphie

Photo d'archives

McCartney, Bowie, Led Zeppelin, U2, la mémorable prestation de Queen et plus et plus : encore aujourd’hui, la liste des stars qui ont pris part à ce double concert bénéfice pour soulager la famine en Éthiopie donne le vertige.

54. Les cheveux gaufrés

« La sobriété capillaire n’était pas de mise. Plus c’était volumineux et haut, plus c’était beau et dans le coup. Tous les styles s’y adonnaient, tant les rockers, les new wave, les punks que les mods et les alternatifs. L’ère du Final Net et autres bombes fixatives a conquis tant les femmes que les hommes. Il suffit de penser à Bonnie Tyler, les deux sœurs de Heart, à Sandra Dorion de Nuance ou encore aux gars de Platinum Blonde et de Duran Duran. » - AM

55. Addicted To Love, Robert Palmer

« C’est drôle parce que dans les années 80, tout était éclaté, excentrique, et là, t’as Palmer qui arrivait avec quatre mannequins avec un air stoïque. Tu avais le gars au style aristocratique qui chantait et tentait de séduire des filles qui lui étaient totalement indifférentes. Quelques années, Shania Twain l’avait fait à l’envers pour Man, I Feel Like a Woman. » - MG

Anecdote : RBO avait réalisé une parodie décapante des vidéoclips de Palmer dans laquelle les gars en costumes moulants se trémoussaient autour d’une chanteuse rebaptisée Roberta Palmer.

56. Journée d’Amérique, Richard Séguin

« Un jour, Richard Séguin m’avait dit à la blague : “Mike, j’ai quand même réussi à faire chanter du monde en souriant alors que je raconte l’histoire de personnes qui ont perdu leur emploi”. Bruce Springsteen a souvent réussi cela, à faire cohabiter deux univers complètement opposés. » – MG

57. Chips

Photo d'archives

Larry Wilcox et Erik Estrada formaient une paire redoutable, bien qu’hétéroclite, dans cette série policière américaine que les Québécois avaient adoptée.

58. Les Foubracs

Photo d'archives

« C’est le premier show d’humour auquel j’ai assisté dans l’amphithéâtre des Jésuites, à l’époque. C’était aussi ma première et dernière date avec Geneviève Tremblay. » - RT

59. Eye of the Tiger, Survivor

La musique de film était à la mode à l’époque et cette chanson guerrière collait parfaitement au plus célèbre boxeur du grand écran, Rocky.

60. Rock et belles oreilles

Photo d'archives

On peine à imaginer comment une émission d’humour aussi irrévérencieuse et aux parodies parfois cruelles pourrait être présentée à heure de grande écoute aujourd’hui.

61. Pepsi, Claude Meunier

Photo d'archives

« Difficile de passer à côté, ça a été une campagne marquante pendant plusieurs années et déclinée maintes fois. L’impact va au-delà de son humour, ses personnages déjantés et des liners mémorables qu’on ramenait à l’école ou au travail (Terrible ! Terrible ! ou OK... OK...). Grâce à cette campagne, Pepsi a su créer un lien fort et unique avec les Québécois. Et les consommateurs ont bien répondu : le Québec était l’un des seuls territoires au monde où Pepsi devançait Coke en parts de marché. » - MN

62. Bye Bye mon cowboy, Mitsou

Le clip qui a lancé la carrière de Mitsou et transformé une adolescente en sex-symbol.

63. Épaulettes

« Pouvions-nous imaginer que les épaulettes reviendraient à la mode aujourd’hui, quarante ans plus tard ? En ce moment, on les voit sur toutes les passerelles. C’était flatteur pour les hanches parce que ça venait équilibrer la silhouette, mais à l’époque, je pense qu’on a un peu exagéré. » - Mitsou

64. Dynasty

« Chaque semaine, les Carrington et les Colby se disputaient et étalaient leur richesse au petit écran. La rumeur veut même que la télésérie eut une telle influence que plusieurs personnes ont fait faillite à tenter de suivre un train de vie similaire. » - AM

Anecdote : L’arrivée du personnage d’Alexis Carrington, l’ex-femme fourbe de Blake Carrington, au début de la seconde saison, a gonflé pour de bon les cotes d’écoute de la série après un envol ardu.

65. Dallas

Photo d'archives

La série rivale de Dynasty ne manquait pas de personnages hauts en couleur, en particulier l’infâme J.R. Ewing, sa femme, Sue Ellen, et Bobby.

66. Roch Voisine

Photo d'archives

Il a marqué au fer rouge la fin de la décennie quand son succès Hélène et sa belle gueule ont déclenché une incontrôlable Voisinemania ici et en Europe.

67. Girls Just Want To Have Fun, Cyndi Lauper

Capture d'écran YouTube

« À la fin de l’été 1983, une fille de Brooklyn débarque tête première dans le monde de la pop. Son premier vidéoclip est une invitation aux jeunes femmes à briser les règles établies et à s’amuser. Cyndi Lauper lance aussi une mode avec ses jupes à crinoline, ses bustiers colorés, ses bas résille aux couleurs flamboyantes et une multitude de bracelets, de colliers ou de ceintures. Sa coiffure allait aussi briser les normes, des couleurs flamboyantes puisées à même le new wave et le punk. » - AM

68. Mcdonald’s, le menu chanté

Réciter par cœur le menu de la chaîne de fast-food en trente secondes était devenu un défi pour les Québécois quand ce sport était diffusé. Si on se réessayait ? « Biiig mac, McDLT, un quart de livre avec fromage... »

69. Breakfast Club

Photo d'archives

« Ce film a mis à l’avant-plan un groupe de cinq jeunes que tout semble séparer, à commencer par le style vestimentaire. The Breakfast Club illustre à lui seul plusieurs des courants des années 1980. Il y a la preppy chic, la fille alternative portant des couleurs sombres, le sportif, le rocker rebel et le geek preppy. » - AM

70. Bo Derek

Photo d'archives

Avant d’être une réponse loufoque dans la parodie de Génies en herbe de RBO, l’actrice et égérie du magazine Playboy a été le fantasme de bien des messieurs.

71. Material Girl, Madonna

« Madonna fait un clin d’œil à son idole, Marilyn Monroe, dans le film Gentlemen Prefer Blonds, interprétant Diamonds Are A Girl’s Best Friend – robe de soirée rose bonbon, gants opéra coordonnés et diamants –, tout cela entourée de nombreux danseurs. » - AM

72. Safety Dance, Men Without Hats

Un groupe montréalais a obtenu un succès mondial au plus fort de la vague new wave du début de la décennie.

73. Les BonBonBons

« C’est probablement la publicité la plus agaçante des années 80. Trois enfants qui chantent le nom insipide d’un produit à répétition. Je faisais partie du public cible et je n’avais même pas le goût qu’ils deviennent mes amis, encore moins de consommer le produit. D’ailleurs, je n’en ai jamais consommé, ni même vu. Pas sûr que ça ait fait long feu. Heureusement, ça a donné une parodie hilarante de RBO. » - MN

74. Vivre dans la nuit, Nuance

Photo d'archives

Sandra Dorion et Nuance n’ont pas fait long feu, mais leur cri du cœur nocturne leur a grandement survécu.

75. Karma Chameleon, Culture Club

« J’étais plus qu’une fan, je m’habillais comme lui. J’étais un sosie de Boy George avec mes longs chapeaux, mes longues robes, mes boucles d’oreille à l’infini. C’est un des premiers qui jouait sur les plans masculin et féminin. Et il avait une très belle voix. » - Mitsou

76. General Motors, Allez hop, cascade

Après la diffusion de cette pub rocambolesque, tout le monde a adopté la réplique lancée par l’imitateur André-Philippe Gagnon.

77. Larmes de métal, Soupir

Photo d'archives

« Je la fais dans mon show des années 80, en joke, en disant qu’à l’époque, l’arrivée des claviers et des batteries électroniques a chamboulé la façon d’écrire au Québec et que si certains s’en sont bien sortis, d’autres se sont battus avec le style. Elle possède tous les thèmes des années 80, avec Normand Brathwaite qui joue la game. C’est le genre de chansons qui fait danser tout le monde en robots dans un party. » - SC

78. Back to the Future

Photo d'archives

Michael J. Fox en Marty McFly, la DeLorean, Doc, le voyage dans le temps jusqu’aux années 50 = un succès intemporel.

79. Morten Harket

« C’était le plus beau des chanteurs. Il nous brisait le cœur. Il y a deux ans, ma fille a fait un party pour ses 14 ans et la chanson sur laquelle toutes ses amies dansaient le plus, c’était Take On Me. Elle m’a dit : maman, c’est l’homme que je vais marier. J’ai répondu, ma pauvre enfant, premièrement, c’était le mien. Deuxièmement, je ne pense pas que tu l’aimerais autant. » - Mitsou

80. Épopée rock

Photo d'archives

Tout l’univers des années 1950 avait été recréé autour du snack-bar Chez Popol et la musique du groupe les Stardust.