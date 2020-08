GRIMARD, Pierre



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 12 mai 2020, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédé monsieur Pierre Grimard, époux de feu madame Claudette Guilbault, conjoint de madame Danielle Binette. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aule vendredi 28 août de 18h à 21h ainsi quede 9h à 11h.Les cendres seront déposées au Cimetière de Lac-aux-Sables immédiatement après la cérémonie. Outre sa conjointe, madame Danielle Binette, il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Claude), François (Sophie) et Simon (Martine); ses petits-enfants: Antoine (Noémy), Mathieu (Alice), Mathilde, Étienne, Zachary et Florence; sa sœur Anne et son frère Robert; ses beaux- frères et ses belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de pneumologie de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec.