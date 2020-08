DE ROO, Jean-Robert



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 11 août 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean-Robert De Roo, époux de madame Odette Dion, fils de dame Jeannine Salenave et de feu monsieur André De Roo. Originaire de France, il demeurait à Québec.Outre son épouse Odette, il laisse dans le deuil ses filles : Laurence De Roo (Gabriel McCaughry), Joëlle De Roo (Robert Law), Myriam De Roo et Maïté De Roo (Alexandre Dallaire); ses petits-enfants : Silas, Bastien et Lilia; ses frères : Jean-Yves et Jean-Pascal (Corinne); sa sœur Claude (Jean-Noël); sa belle-sœur Lucie Dion (Patrice Varroy Legrand), ainsi que des neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca.