CARPENTIER,

Marie-Elise Morin



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 17 août 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marie-Elise Morin, épouse de feu M. Denis Carpentier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 12h50.à 13h et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc.Veuillez noter que selon les recommandations de la Santé publique, le port du masque sera maintenant obligatoire à l'intérieur de la résidence funéraire. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Louise Doucet), feu Robert, Mario, Silvain (Louise Pilote), Jacinthe (André Simard) et François (Manon Bergeron) ; ses petits-enfants et arrière-petits- enfants; sa sœur Lucienne Morin Fortier ; ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Carpentier: Cécile, Richard (Hélène St-Laurent), Jacques (Lorraine Ste-Marie), feu Claude et feu Roland. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, service aux donateurs, 1705-1155 boul. René- Lévesque Ouest, Montréal, QC H3B 3Z7. Par téléphone au 1(877) 990-7171 / site internet : www.rubanrose.org/dons