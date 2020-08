GAUTHIER, François



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 avril 2020, à l'âge de 55 ans et 6 mois, est décédé monsieur François Gauthier, époux de madame Nathalie Labrosse, fils de feu madame Réjane Roy et de feu monsieur Robert Gauthier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule 29 août 2020 de 13h à 14h30 dans la salle le Verchères.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Chloé (Dave) et Audrey; son petit-fils: Dominyk; son frère et ses soeurs: Chantal (Mario), Marlène (Donald) et Christian (Madeleine); ses beaux-parents: Lisette et Gilles Labrosse; ses beaux-frères et belles-sœurs: Martine (Benoît) et François (Annick) ainsi que ses neveux et nièces Marie-Julie, Gaétan, Mélissa, Kelly, Vicky, Audrey, Elric, Léandre, Maëlys et Louana. De même que ses amis chers: Pascal et Josée, Denis et Mireille, Pierre et Anne, Bruno et Kim, Christian et Julie. Il laisse également ses oncles, tantes, cousins, cousines, de nombreux amis et collègues du Château Frontenac où il a œuvré durant plus de 35 ans. Nous tenons à remercier sincèrement l'équipe de CLSC La Source Sud ainsi que le personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et humanité durant cette épreuve.