MICHAUD, Édith Bérubé



À Rivière-Ouelle, le 17 août 2020 est décédée à l'âge de 66 ans et 2 mois, Mme Édith Bérubé, épouse de M. Alain Michaud, fille de feu Mme Lucille Michaud et de feu M. Yves Bérubé. Elle demeurait à Rivière-Ouelle, native de Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13h à 14h50.Elle laisse dans le deuil son époux: Alain; ses enfants: Félix (Kathleen Langlais), Jessie (Tony Beaulieu), Olivier (Édith Landry); ses petits- enfants: Adèle et Eliot Michaud, Edward, Émile, Juliette, et Aimée Beaulieu, Victor Michaud. Elle était la sœur de: feu Gaétan, Nelson, Odile (Martin Barette), Astrid (Yvan Dionne). Sont aussi attristés par son départ: ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marc (Reine Dussault), Solange (Romain Bastille), Denise (Michel Bérubé), Raynald, Jacques, Bernard; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Bérubé et Michaud ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à Dre Catherine Gagnon ainsi qu'à tous les ami(e)s et membres de la famille qui ont contribués au bien-être d'Édith dans les dernières semaines. Selon les volontés d'Édith, toute marque de sympathie peut se traduire par le don d'une plante vivace ou d'un arbre qui perdurera au gré des saisons. Ces plants seront aménagés par ses enfants près de son lieu de repos. La direction des funérailles a été confiée à la