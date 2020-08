Chance en or pour les amateurs de plongée

Grâce aux fins de semaine thématiques, nombreux amateurs de plongée sous-marine pourront nager parmi les poissons à l'Aquarium de Québec ce week-end.

Cette expérience hors du commun permettra ainsi aux adeptes de monter pour une première fois dans les bassins de l’Aquarium.

L'officier de plongée de l’Aquarium de Québec, Marie-Pier Lessard, explique que l’idée rumine dans leur tête depuis un bon moment.

«Ça fait des années qu'on plonge, nous, dans le grand océan pour faire l'alimentation, l'entretien et la surveillance des poissons», dit-elle.

«Je ne suis pas capable de compter combien de fois je me suis fait demander si c'était possible pour le public de plonger à l'intérieur du bassin, et la réponse était jusqu'à tout récemment non», ajoute-t-elle.

Jusqu’à tout récemment, la réponse à cette question était non. Mais grâce au travail de Marie-Pier et son équipe, c’est maintenant possible.

C’est donc accompagné d’instructeurs que les plongeurs nageurs peuvent naviguer parmi la faune marine et apprendre les rudiments du métier.

«En plus de la plongée dans le grand océan, les gens qui prennent leur forfait ont accès à une présentation sur le métier du plongeur scientifique», poursuit Mme Lessard.

Les convives ont aussi droit à une visite guidée personnalisée.

«[Elle] est faite avec ces personnes-là pour leur parler des espèces qui sont ici, donner des messages également sur la conservation, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aider à l'environnement, et participer à la pérennité d'avoir un environnement qui est sain», indique l’officier de plongée.

L’activité plaît vraiment aux gens qui se sont inscrits.

«Je pense que c'est la job rêvée, pour la majorité des plongeurs là, mais c'est aussi vraiment super. J'avais déjà visité à l'extérieur, mais c'est vraiment une autre expérience de visiter vraiment dans l'eau, d'être très proche des poissons. Puis, en plus de les nourrir, ça les attire un petit peu plus, disons», raconte une des participantes rencontrées.

L'expérience se poursuivra dimanche à l'Aquarium du Québec. D'autres activités thématiques seront présentées au courant de l'année.