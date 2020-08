Collision à 200 km/h: un des jeunes blessés regrette

BROWNSBURG-CHATHAM | Une des deux victimes de l'accident à très haute vitesse qui est survenu au début du mois à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides, se remet de ses blessures.

• À lire aussi: Accident à 200 km/h: «Je ne suis pas fier pantoute d’avoir fait ça»

• À lire aussi: À 200 km/h, des jeunes filment leur propre accident

Rencontré par TVA Nouvelles samedi, le jeune homme de 17 ans dit regretter sa témérité.

Zachary se trouvait dans le véhicule qui circulait à 200 km/h sur la route 344 à Brownsburg-Chatham le 8 août dernier et qui a été impliqué dans un accident. La vitesse dans le secteur est pourtant de 90 km/h.

«On n'était juste pas conscient du danger qui était réel, dans le fond. Nous autres, on pensait juste avoir du "fun", rouler. On roulait vite. On aime ça. On est des gars de char, quand même, mais il y a des places pour faire ça, puis ça, ce n'était pas la bonne place», a raconté l’adolescent.

Les jeunes ont filmé leur course folle, mais également l’accident qui a suivi. Quand il revoit les images où il se tord de douleur, Zachary ressent un malaise.

«Lui était juste assis sur la valise en arrière. Il s'était coupé le genou et c'était la grosse affaire pour lui, je crois. Je ne sais pas, là. Quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit que ce n'était pas tant une bonne personne. Il aurait pu aider ses amis», a-t-il déploré en parlant du conducteur de 18 ans.

Zachary a confronté son ami à ce sujet. «Quand je lui ai dit qu'il aurait pu nous aider à la place de sortir son téléphone, il m'a répondu: "Ah! Je ne savais pas quoi faire". Lui, son réflexe, c'est de demander au monde qui n’a pas rapport là-dedans de lui dire quoi faire», a-t-il ajouté.

Il dit que ses amis et lui n’ont pas pensé aux conséquences de leur geste. «Je regrette quand même. On aurait pu blesser la madame dans l'autre camion qu'on a frappé. On aurait pu quand même la blesser elle aussi», a-t-il dit.

Passer un message

L’adolescent souhaite passer un message à ceux qui seraient tentés de faire comme eux, c'est-à-dire de rouler à tombeau ouvert.

«Je vous dirais que ce n'est vraiment pas une bonne idée. C'est juste complètement stupide. Il y a endroits, il y a des pistes de course pour aller faire ça. C'est sûr que c'est un trip d'adrénaline, mais ça ne vaut même pas la peine», a lancé le jeune homme.

«Tu pourrais perdre ta propre vie, la vie de tes amis, puis la vie d'autres personnes qui n’ont rien demandé là-dedans. [...] C'est juste con de rouler vite de même», a conclu Zachary.