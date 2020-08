Colombie-Britannique: des amendes de 2000 $ aux organisateurs de grands rassemblements

VANCOUVER – Des organisateurs de rassemblements de plus de 50 personnes qui ne respectent pas les règles de la santé publique de la Colombie-Britannique risquent des amendes de 2000 $.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a annoncé la mesure, effective immédiatement, pour freiner la propagation de la COVID-19 dans la province, après une récente augmentation des cas, a rapporté vendredi Global News.

«Aujourd'hui plus que jamais, c'est le moment d'être altruiste. Il est temps de dire à vos amis et à votre famille que le non-respect des règles nous fera tous mal», a déclaré M. Farnworth.

«Ça suffit!» a-t-il tonné.

Les policiers pourront désormais émettre des amendes pouvant aller jusqu’à 2000 $ aux propriétaires et aux organisateurs de grandes fêtes à domicile et des événements non autorisés dans les rues ou sur les plages s'il y a plus de 50 personnes présentes.

Les organisateurs doivent obtenir une liste des personnes participant à un grand rassemblement ou une réunion de plus de cinq personnes dans un logement de vacances.

La police peut également donner une amende de 200 $ à ceux qui refuseraient de quitter les lieux d’un rassemblement non autorisé.

La Colombie-Britannique compte 4915 cas et 202 morts causés par la COVID-19.