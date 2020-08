GUAY, Maurice



Est décédé, au Pavillon Notre-Dame, Hôpital de Laval, le 7 juillet 2020, à l'âge de 85 ans et 9 mois, M. Maurice Guay, époux de Mme Ginette Simard, demeurant à La Baie. La famille accueillera les parents et amis à l'église à compter de 13h30 le samedi 12 septembre 2020,à l'église St- Alphonse, La Baie. Il était le fils de feu M. Alphonse Guay et de feu Mme Bernadette Gaudreault. Il fut propriétaire d'une station-service à La Baie et à Québec pendant plusieurs années. Il laisse dans le deuil outre son épouse Mme Ginette Simard; ses enfants: Denis Guay (Sylvie Levesque), Claude Guay (Nathalie Hébert), Annie Guay (Marc Lequy); ses sept petits-enfants et ses arrière-petits- enfants. Il était le frère de: feu Gisèle Guay (Éli Eliev), Benoit (Marguerite Bergeron) et feu Ginette. Il était le beau-frère de: feu Marie-Eugénie Simard (Jos Tremblay), feu Cécile (Nazaire Dallaire), feu Philippe-Édouard (Gabrielle Deschênes), feu René (feu Candide Otis), feu Brigitte (Gérard Poulin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, faire parvenir vos dons à la Société canadienne du cancer. Pour démontrer votre soutien à la famille de M. Guay et partager un souvenir, visitez notre site: www.graveletfilslabaie.ca.