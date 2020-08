Floride: un hiver au Québec qui risque d’être compliqué pour les snowbirds

Habitués de passer la saison froide en Floride, des snowbirds québécois resteront dans la province cet hiver en raison de la pandémie de COVID-19, qui est loin d’être terminée aux États-Unis.

En plus de devoir se priver du soleil et des températures douces, toute l’organisation de leur vie devra être revue afin d’affronter l’hiver québécois.

Spécialiste du «Sunshine State», Marie Poupart a fait le bilan de la situation en entrevue à LCN, samedi, en abordant les défis auxquels risquent de se heurter les aînés québécois cet hiver.

«Beaucoup de snowbirds ont décidé d’annuler leur séjour. Ça va devenir un véritable casse-tête pour eux parce qu’ils devront se trouver des logements, entreposer leur véhicule récréatif, acheter des vêtements d’hiver et des pneus d’hiver. La vie va changer pour ces nombreux snowbirds qui ont décidé de ne pas prendre de chance avec leur santé!» a noté la chroniqueuse.

Lors de la fermeture des frontières, des snowbirds ont précipité leur retour au Québec en s’installant dans des campings qui pouvaient les accueillir avec leur véhicule récréatif. Ils ont dû respecter une quarantaine en évitant de faire des courses et en restant confinés.

Pour l’instant, impossible de savoir si la frontière canado-américaine sera rouverte avant l’hiver, mais plusieurs ont déjà pris la décision de rester dans la province en raison du virus qui fait des ravages aux États-Unis.

Des vols commerciaux vers la Floride sont disponibles, mais la crainte d’attraper la COVID-19 risque de retenir les nombreux snowbirds au Québec.

Jusqu’ici, selon l’université Johns Hopkins, la maladie à coronavirus a infecté plus de 5,6 millions d’Américains, qui est de loin de pays le plus touché de la planète, devant le Brésil (3,5 millions de cas) ou l’Inde (2,97 millions de cas). Le pays de Donald Trump domine aussi au chapitre des pertes de vie, avec près de 176 000 morts, devant le Brésil (113 000) et le Mexique (59 600).

À l’échelle mondiale, on recense désormais plus de 23 millions d’infections et plus de 800 000 morts.