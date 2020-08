«Gallagher a le cœur d’un lion»

Sur Brendan Gallagher

Photo AFP

Brendan Gallagher n’a pas joué le dernier match face aux Flyers en raison d’une fracture à la mâchoire. C’était le résultat du double-échec de Matt Niskanen à la fin du quatrième match. Gallagher cachait également une autre blessure.

« Gally a eu une opération la nuit dernière pour sa mâchoire. Il retournera à Vancouver dans les prochaines heures. L’opération s’est bien déroulée et nous nous attendons à une guérison complète. Il jouait aussi malgré une déchirure à une hanche. Il s’était blessé contre Pittsburgh. Mais, vous le connaissez. Il a le cœur d’un lion et il ne voulait pas sortir de la glace. Il était magané, » a commenté le directeur général du Canadien Marc Bergevin au lendemain de l’élimination de son équipe aux mains des Flyers de Philadelphie.

Sur Ryan Poehling

Photo Martin Chevalier

Ryan Poehling, le choix de premier tour du CH en 2017 (25e au total), n’a pas joué un seul match en séries. Claude Julien et Kirk Muller lui ont préféré les Jake Evans, Dale Weise, Jordan Weal, Alex Belzile et Charles Hudon.

« C’était la décision des entraîneurs. Ryan est encore un très jeune joueur avec du potentiel. Il a un bel avenir avec le Canadien. Les choses changent parfois rapidement. KK se retrouvait dans la Ligue américaine au mois de février et il est un joueur différent aujourd’hui. On n’a pas lancé la serviette avec Poehling. On croit toujours en lui. Je ne sais pas quand le hockey recommencera, mais on s’attend à un bon camp de sa part et qu’il se batte pour un poste. »

Sur Alexander Romanov

Photo tirée de INSTAGRAM, Canadiens de Montréal

Alexander Romanov a participé aux entraînements du CH dans la bulle à Toronto sans pouvoir jouer ses premiers matchs dans la LNH.

« Les jeunes ont grandi dans le dernier mois. On avait aussi Romanov avec nous, il a pris de l’expérience en restant près de l’équipe. On s’attend à de belles choses de sa part dès la saison prochaine. »

Sur Shea Weber

Photo AFP

Shea Weber ne faisait pas le poids de ses 35 ans lors des séries. Le capitaine du CH a offert du très bon jeu face aux Penguins et aux Flyers. Weber surpasse-t-il ses attentes depuis le jour de la transaction avec les Predators de Nashville ?

« C’est une bonne question. Cet homme-là ne me surprend jamais. Il a une grande prestance. Tu ne peux pas développer un leader, tu es un leader né. Depuis que Shea a mis les pieds à Montréal, il n’a jamais cessé de nous impressionner sur la glace et à l’extérieur. Il a apporté une culture à Montréal et elle restera même après son départ. Shea est un joueur et une personne incroyable. Il travaille à toutes ses présences. Il n’y a personne dans la LNH qui aime affronter Weber pour un minimum de quatre matchs en séries. Il s’entraîne bien, il prend soin de lui et il a encore du gros hockey devant lui. »