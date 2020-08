Guide d’une rentrée pas comme les autres

Tout ce que vous devez savoir sur la rentrée scolaire à l’ère de la COVID-19.

De l’école « presque » normale

Photo Pierre-Paul Poulin

Les élèves du primaire qui sont retournés sur les bancs d’école en mai retrouveront une école « presque normale » à la rentrée, comparativement à celle qu’ils ont connue ce printemps. Mais ceux qui n’ont pas mis les pieds en classe depuis la mi-mars découvriront plutôt l’école à l’ère de la COVID, avec tous les changements que la pandémie impose.

► Cliquez ici pour poursuivre votre lecture

Des ados heureux, mais inquiets

Photo Chantal Poirier

La rentrée scolaire marquera le grand retour des élèves dans les corridors de leurs écoles secondaires, après de longs mois passés à la maison.

► Cliquez ici pour poursuivre votre lecture

Formules variables pour la reprise

Photo Pierre-Paul Poulin

La rentrée se fera à géométrie variable dans les cégeps et universités de la province, ce qui cause du stress et laisse en suspens plusieurs questions pour des étudiants.

► Cliquez ici pour poursuivre votre lecture

Les éclosions inévitables

Photo Adobe Stock

Les éclosions de COVID-19 seront inévitables dans les écoles avec la rentrée scolaire, soutiennent les experts. Mais cela ne signifie pas que les parents ne peuvent rien faire pour tenter de réduire les risques au maximum. Voici quelques conseils pour garder la COVID-19 loin des écoles.

► Cliquez ici pour poursuivre votre lecture

Magasiner intelligemment pour le matériel scolaire

Photo Chantal Poirier

420 $. C’est le coût moyen de la rentrée scolaire pour les ménages québécois. Comment magasiner sans que ça devienne une coûteuse épreuve ? Voici suggestions et observations.

► Cliquez ici pour poursuivre votre lecture

Des dépenses toujours importantes

Photo Adobe Stock

La rentrée scolaire est synonyme de dépenses importantes pour les familles québécoises. Tour d’horizon des sommes que vous devrez débourser pour vos enfants au primaire et au secondaire, au public ou au privé.

► Cliquez ici pour poursuivre votre lecture

Rentrée au cégep stressante pour la cohorte des oubliés

Photo Simon Clark

La rentrée s’annonce stressante et décevante pour la cohorte des malchanceux, ces finissants qui ont eu une fin de secondaire escamotée et qui s’apprêtent à commencer le cégep dans la froideur des cours à distance.

► Cliquez ici pour poursuivre votre lecture