La «bague Cartier» ne passe pas le test d'une gemmologiste

La bague reçue par une femme de Boucherville qui se prétendait être de la très célèbre bijouterie Cartier n’a pas passé le test d’une gemmologiste rencontrée par TVA Nouvelles.

• À lire aussi: Fraude: une fausse bague Cartier par la poste

Nadine Trudel a reçu par la poste cette bague qu’elle n’avait jamais commandée. Le bijou semblait être en or rose et orné de trois pierres précieuses. Il était emballé dans un écrin et un joli petit sac à l’effigie de la firme de luxe.

Samedi, l’équipe de TVA Nouvelles est allée à la rencontre de Carmen Rivet, propriétaire de la Bijouterie Rivet et spécialisée dans les pierres précieuses.

À première vue, certains détails pourraient laisser croire qu’il s’agit d’une bague Cartier, comme l’inscription à l’intérieur de la bague ainsi que le poinçon 18 carats.

Photo Chantal Poirier

«C’est poinçonné à l’européenne. Il y a même un numéro de série», explique la spécialiste.

Le premier test a été de voir s’il s’agissait bel et bien d’or 18 carats.

«En faisant mon trait, c’est drôle parce que la bague est en or rose et mon trait est blanc. Ça me démontre que le rose est une surface, c’est un métal qui a été mis en plaquage et en dessous c’est un autre métal. Cartier ne ferait jamais une chose comme ça», assure-t-elle.

Pour ce qui est des pierres sur la bague, à l’aide de son microscope, Mme Rivet a tout de suite déterminé qu’il ne s’agissait pas de diamant, mais seulement de morceaux de verre recouvert d’un enduit brillant.

«Portez ça pendant une semaine et ça ne sera plus joli du tout», conclut-elle.

Les autorités font de la prévention puisqu’il s’agit d’une arnaque de style «brushing», qui consiste à envoyer de faux paquets dans le but d’augmenter le trafic de vente sur son site.