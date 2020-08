La première va aux Stars

Propulsés par Alexander Radulov, les Stars de Dallas ont remporté le premier match de la série de deuxième ronde les opposant à l’Avalanche du Colorado par la marque de 5 à 3, samedi soir, dans la ville-bulle d’Edmonton.

Le Russe de 34 ans a touché la cible à deux reprises et a fourni une mention d’aide.

Les deux fois qu’il a marqué, l’ancien patineur du Canadien de Montréal redonnait une priorité de deux buts à l’équipe texane.

Sur sa première réussite, Radulov a profité d’un magnifique relais de Jamie Benn pour battre le gardien Philipp Grubauer. Le capitaine des Stars n’a pas été en reste dans cette rencontre, lui qui a amassé trois mentions d’aide.

Le compagnon de trio de «Radu» et de Benn, Tyler Sequin, a quant à lui obtenu un but et une passe décisive.

Pour revenir à Grubauer, l’homme masqué allemand a été chassé de la rencontre après avoir accordé trois filets sur 10 lancers. Son remplaçant, Pavel Francouz, a laissé passer deux des 18 rondelles envoyées dans sa direction.

À l’autre bout de la patinoire, le Russe Anton Khudobin a été testé à 31 reprises.

Offensivement, du côté de l’Avalanche, Nathan MacKinnon a participé à l’ensemble des réussites de sa formation. Le premier choix au total du repêchage de 2013 a fait bouger les cordages deux fois et a fourni une aide sur le but de Gabriel Landeskog. Le natif de la Nouvelle-Écosse a ainsi prolongé sa série de matchs avec au moins un point à neuf. Il s’agit de la troisième plus longue série du type dans l’histoire de l’Avalanche en séries éliminatoires.

Les deux formations se retrouveront lundi pour le deuxième duel de cette série.