L’agent de Fleury en furie

L’agent de Marc-André Fleury, Allan Walsh, est loin d’être heureux du sort que l’entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas Peter DeBoer fait connaitre à son client.

Dans une caricature qu’il a publiée sur son compte Twitter, samedi, on peut y voir le gardien québécois sur la glace, dans son accoutrement de la formation du Nevada, avec une épée qui le transperce. Le nom de DeBoer figure sur une partie de l’arme.

Depuis le retour au jeu de la Ligue nationale de hockey, Fleury est laissé de côté plus souvent qu’à son tour, laissant sa place devant le filet à Robin Lehner, acquis des Blackhawks de Chicago avant la plus récente date limite des transactions.

En deux départs, Fleury a obtenu deux victoires. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,5 et un taux d’efficacité de ,886. Pour sa part, Lehner a remporté cinq des six duels auxquels il a pris part, tout en conservant une moyenne de buts alloués de 2,44 et un taux d’efficacité de ,904.