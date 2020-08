Le nord de l’Argentine, «zone rouge» de l’épidémie

Après avoir tenu près de 100 jours sans cas de COVID-19, la province de Jujuy, l’une des plus pauvres d’Argentine, fait face à une augmentation exponentielle des cas et les médecins se préparent à un risque d’«effondrement» du système de santé.

«La situation est critique. Quelque 93% des lits de soins intensifs sont occupés» explique Sergio Barrera Ruiz, médecin de l’hôpital Wecensalao Gallardo de Palpala et responsable de l’Association des médecins argentins.

«Nous nous préparons à l’effrondrement», met en garde le médecin, pronostiquant que «dans deux ou trois semaines, le pic atteindra San Salvador», la capitale de cette province frontalière de la Bolivie, à 1500 kilomètres au nord de Buenos Aires. Elle compte trois «zones rouges», aux taux de contamination élevés.

«Nous espérons ne pas avoir à choisir quel patient mettre sous oxygène ou sous respirateur», s’inquiète aussi Marcelo Villa, le directeur de l’hôpital Paterson de San Pedro, la deuxième ville de la province. Lui-même a été contaminé.

La province de Jujuy a enregistré vendredi 250 nouveaux cas de COVID-19 et dix décès, portant le nombre de cas dans cette province à 5874 et les décès à 165, selon le ministère de la Santé. Une goutte d’eau, rapporté aux chiffres nationaux, de 329 000 cas et 6730 décès.

Mais les autorités s’inquiètent de la flambée des cas dans cette province de 719 000 habitants, qui compte certes moins de 2% des 44 millions d’Argentins, mais arrive désormais en deuxième place derrière Buenos Aires (qui compte près de 90% des cas).

Jusqu’au 10 juin, la province de Jujuy ne comptait en effet que six cas. Mais le 1er juillet, le bilan était déjà monté à 97 et le 1er août à 2.347 infections.

30% des soignants contaminés

À cela s’ajoute le fait que 30% des membres du personnel soignant ont été infectés. Jujuy manque donc de médecins en soins intensifs, en plus des défaillances de matériel de protection, d’oxygène et de matériel d’assistance respiratoire, alerte l’Association des médecins.

La province a déjà reçu des renforts de professionnels de la santé à deux reprises et le gouvernement offre maintenant aux médecins des contrats de 200 000 pesos pour 15 jours de travail, soit plus du triple du salaire mensuel moyen pour ce poste.

Parmi les trois «zones rouges» de la province, se trouve Ledesma, où se situe la sucrerie de la puissante famille Blaquier. Elle n’a jamais interrompu sa production malgré 300 cas de COVID-19 et 10 décès parmi ses 3150 travailleurs.

Une autre «zone rouge» concerne Susques, une région minière peu peuplée où l’extraction de lithium ne s’est pas arrêtée non plus.

Le gouverneur de la province, Gerardo Morales, lui-même contaminé, appartient à la coalition d’opposition de l’ex-président Mauricio Macri (2015-2019), qui a soutenu les manifestations contre le confinement.

Accusant Gerardo Morales, gouverneur depuis 2015, de la mauvaise situation sanitaire dans la province, plusieurs organisations syndicales et politiques de Jujuy ont demandé au président Alberto Fernandez une «intervention directe et immédiate» pour «assumer la direction du système de santé publique». En vain.

Le 3 juin, le gouverneur Morales s’est rendu avec une dizaine de fonctionnaires et une trentaine de policiers dans la ville frontalière de La Quiaca. Lors de la visite, deux agents sont accusés de s’être rendus dans la ville bolivienne voisine de Villazon pour acheter des feuilles de coca. Les deux agents, contaminés, ont ensuite infecté les autres policiers de la délégation.