Le public ne sera pas admis le 31 août

Contrairement à plusieurs autres municipalités qui ont déjà repris les séances du conseil devant public, la Ville de Québec ne sera pas prête à accueillir les citoyens à l’hôtel de ville à l’occasion de la rentrée.

La séance du conseil municipal du 31 août se déroulera par visioconférence, selon la même formule qui prévaut depuis le début de la crise sanitaire, a appris Le Journal. Le maire Régis Labeaume et les autres conseillers continueront donc d’intervenir via la caméra et le micro de leur ordinateur, à partir de l’hôtel de ville ou de leur domicile.

« La Ville de Québec ne fait pas de changement concernant le déroulement des séances. Une analyse technique est toujours en cours afin de déterminer les modalités de retour dans la salle du conseil et les mesures mises en place ainsi que la date », nous a fait savoir par courriel le porte-parole de la Ville, David O’Brien.

Le ministère des Affaires municipales a pourtant donné le feu vert aux villes, le 4 juillet dernier, pour le retour des séances devant public, à condition de mettre en place les moyens nécessaires pour le respect de la distanciation.

La municipalité de Stoneham, par exemple, n’a pas tardé en ouvrant les portes de son hôtel de ville aux citoyens deux jours plus tard, le 6 juillet. Plusieurs autres villes, incluant des municipalités de plus de 100 000 habitants comme Saguenay et Trois-Rivières, ont emboîté le pas par la suite ou ont prévu le retour du public et des élus dans la salle du conseil en août.

17 citoyens admis à Lévis lundi

C’est également le cas de la Ville de Lévis qui tiendra sa première séance du conseil municipal en présence du public lundi à 18 h, après des mois de séances virtuelles. Afin de respecter la distanciation sociale, l’accès sera limité à 17 citoyens, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Le port du couvre-visage est obligatoire, tout comme la désinfection des mains à l’hôtel de ville. Les citoyens pourront également continuer à visionner les séances sur le web, comme à l’habitude.

À Saint-Augustin-de-Desmaures, le public sera de nouveau admis dans la grande salle de l’hôtel de ville le 31 août prochain. Quant à L’Ancienne-Lorette, la séance du 25 août ne sera pas ouverte au public sauf avis contraire, peut-on lire sur le site web de la municipalité.