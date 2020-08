Léon, le chihuahua à suivre sur Instagram

Léon est un chihuahua deer head croisé d’environ 2 ans avec de jolis poils longs et fins dans le cou. Claude Bégin l’aime tellement qu’il l’a récemment tatoué sur son bras. Célèbre, Léon a même son propre compte Instagram, Léon_Leblond, avec plus de 800 abonnés.

Photo courtoisie

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

C’est Clodelle, ma blonde, qui voulait vraiment un chien. Moi, je n’aurais jamais eu de chien. Elle nous a fixé un rendez-vous dans le stationnement d’un Tim Hortons pour aller voir Léon la première fois. Il était avec un monsieur vraiment bizarre. C’était impossible qu’on ne reparte pas avec ce chien.

2. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis vraiment du genre « chat ». J’ai toujours eu des chats à la maison, dans ma jeunesse. Je n’avais aucun intérêt envers les chiens avant Léon. Je n’en avais même jamais flatté... Avec Léon, j’ai eu un moment d’adaptation. Je faisais des rêves de fin du monde, comme quand mon fils est né. Je me suis senti totalement impliqué avec Léon, un peu comme un père. J’ai découvert le monde des chiens avec Léon. C’est vraiment un membre de la famille à part entière.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Léon ?

Il est adorable. Il est vraiment gentil et très colleux. Il suit bien notre rythme. Il est très athlétique quand il le faut et est aussi capable d’être paresseux quand on est tranquilles. Il court très vite. On l’appelle « la fusée ». Il ne jappe pas beaucoup. Seulement quand il y a quelque chose de louche. Il est ratoureux.

4. Son défaut ?

Il peut manger tout ce qui traîne, n’importe quoi, même si c’est dangereux pour lui. Il est un peu idiot par rapport à ça. On lui enlève souvent des objets de la bouche : plastique, aiguille, déchets divers, etc. Il faut vraiment faire attention.

5. A-t-il des surnoms ?

On l’appelle parfois agneau, poulet et petit fennec.

6 Racontez-nous un fait particulier concernant Léon.

Le meilleur ami de Léon est un chat qui appartient à notre amie. Il a appris à miauler avant de japper. Il se lave comme un chat. C’est un chien-chat.

7. Racontez-nous un fait étrange concernant votre animal.

Il est obsédé par les oreilles et les nez. Il essaie tout le temps de lécher les nôtres, à fond d’ailleurs. Là, on ne se laisse plus faire. C’est un peu dégueulasse.

8. Quel est son endroit préféré ?

Il aime être dans nos bras. Il est tout le temps dans nos bras, tout collé. Il aime ça être en hauteur. Encore une fois, comme un chat. Il aime aussi dormir avec nous dans le lit, sous les couvertes, tout collé sur nos jambes.

9. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

On l’amène partout avec nous. Même en avion !

10. En quoi Léon peut-être une source d’inspiration pour vous ?

Pour moi, l’amour est un des plus grands sujets en musique. L’amour inconditionnel de Léon ainsi que le fait qu’il m’apaise, sont deux choses inspirantes pour moi.

À propos de Claude Bégin :