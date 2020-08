Les cas repartent à la hausse au Québec

Le Québec rapporte 104 cas supplémentaires et 6 nouveaux décès, portant le total à 61 599 personnes infectées et 5739 morts.

• À lire aussi: [EN DIRECT 22 AOÛT] Tous les développements de la pandémie

Des six décès rapportés, deux sont survenus dans les dernières 24 heures tandis que trois ont eu lieu entre le 15 et le 20 août et un s'est produit avant le 15 août.

La situation au Québec en date du 22 août:

5739 décès (+6)

61 599 personnes infectées (+104)

124 personnes hospitalisées (-12)

16 personnes aux soins intensifs (-7)

Les prélèvements réalisés le 20 août s'élèvent à 15 950, pour un total de 1 542 896.

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 74

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 374

Capitale-Nationale: 2019

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2126

Estrie : 1148

Montréal : 29 583

Outaouais : 762

Abitibi-Témiscamingue : 180

Côte-Nord : 127

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 211

Chaudière-Appalaches : 592

Laval : 6223

Lanaudière : 4770

Laurentides : 4144

Montérégie : 9203

Nunavik : 17

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 10

Hors Québec: 26

Région à déterminer: 2

Total : 61 599 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 195

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 211

Estrie : 26

Montréal : 3466

Outaouais : 33

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 9

Chaudière-Appalaches : 8

Laval : 675

Lanaudière : 215

Laurentides : 261

Montérégie : 608

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 5739 décès