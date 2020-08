Les Pacers en danger

Les Pacers de l’Indiana n’auront plus le droit à l’erreur, eux qui se sont inclinés pour une troisième fois en autant de matchs contre le Heat de Miami, samedi à Orlando, cette fois au compte de 124 à 115.

La formation de la Floride a pris les devants tôt dans la rencontre et elle n’a plus jamais regardé derrière elle, se forgeant même une avance de 18 points à la demie.

Quatre joueurs du Heat ont inscrit 20 points ou plus dans le match, soit Jimmy Butler, Goran Dragic, Bam Adebayo et Tyler Herro. Malgré la défaite, Malcolm Brogdon a été le plus productif, amassant 34 points, en plus d’obtenir sept rebonds et 14 passes décisives.

Le Magic perd sa touche magique

Même s’ils ont causé toute une surprise en battant les Bucks de Milwaukee lors du premier match de la série, le Magic d’Orlando n’a pas été de taille dans un deuxième match de suite, s’inclinant 121 à 107.

Les Bucks se sont même pris une avance de plus de 30 points au début du troisième quart.

Giannis Antetokounmpo a été sans pitié, lui qui a réussi 12 de ses 14 tirs, ainsi que neuf de ses 12 lancers francs, pour 35 points. Le Grec a ajouté 11 rebonds et sept passes décisives à sa fiche.

Dans le camp du Magic, D.J. Augustin, Nikola Vucevic et Terrence Ross ont tous inscrit au moins 20 points.