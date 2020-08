Les plus coriaces adversaires

De tous les poissons qui nagent dans les eaux de la Belle Province, quels sont, selon vous, les plus valeureux combattants, kilo pour kilo ?

On dénombre 118 espèces de poissons au Québec réparties en 19 ordres et 26 familles.

Parmi celles-ci, 105 sont indigènes et 13 furent introduites au fil des temps.

Seule une trentaine sont considérées comme étant sportives.

Batailleurs

Lorsqu’on parle de batailleurs, on ne fait pas uniquement allusion à leur stature imposante.

Il est vrai que l’esturgeon, le maskinongé, le brochet et le bar rayé sont incroyablement forts et qu’ils font arquer vos cannes à tout rompre lors des combats.

En fait, c’est plutôt leur poids et leur gros gabarit qui les aident à dévider vos moulinets pendant de longues secondes.

Du cœur au ventre

Je vous présente aujourd’hui les six opposants qui occupent le haut du podium. Ceux qui ont le plus de cœur au ventre pour chaque livre de masse musculaire.

J’ai interrogé quelques copains et quelques guides expérimentés et nous en sommes venus aux mêmes résultats.

Seul leur classement variait selon chaque individu.

Les voici donc en ordre alphabétique :

Achigan à petite bouche

Ce poisson qu’on retrouve dans le couloir fluvial et ses tributaires ainsi que dans de nombreux plans d’eau du sud de la province était jadis appelé « AT-CHI-GANE » par la nation algonquine. Ce nom se traduit par : « celui qui se bat ». Sa taille varie de 250 grammes à 1,2 kilo. Il n’est toutefois pas rare de croiser le fer avec des spécimens de plus de deux kilos. Il existe plusieurs dizaines de techniques pour les déjouer, allant des plus subtiles en profondeur aux plus spectaculaires en surface. Le record du monde est de 5,43 kg (11,15 lb) et le canadien est de 4,3 kg (9,48 lb).

Barbue

Voici un adversaire de taille que plusieurs avaient oublié. Ce mal-aimé à la tête large et aplatie avec une gueule dotée de quatre paires de barbillons sillonne les bas-fonds en quête de nourriture. La plupart des amateurs les capturent à la ligne morte. Lorsqu’un de ces poissons se sent pris à l’hameçon, il se sert de sa nageoire anale très allongée et de sa caudale très fourchue pour se propulser dans tous les sens et en faire voir de toutes les couleurs à son opposant. La taille moyenne de cette espèce dépourvue d’écailles est de deux kilos. Le record de tous les temps est de 26.30 kg (58 lb).

Omble chevalier

Ce vigoureux anadrome séjourne en mer et fraie et hiverne en eau douce dans le Nord-du-Québec. L’arctic char, comme plusieurs le surnomment, a la répartition la plus nordique. Il a une espérance de vie de 40 ans. On le pêche au lancer, à la dérive dans le courant ou à la traîne. Ses attaques donnent l’illusion qu’il s’agit d’une réelle explosion d’adrénaline pure. Le plus gros char au monde fut intercepté au Canada. Il pesait 14,9 kg (32,9 lb). Même la sous-espèce « oquassa », qui vit dans les eaux douces du sud de la province, a un tempérament remarquablement colérique.

Omble de fontaine

Lorsqu’on parle de la mouchetée, on ne peut pas inclure dans ce classement les truites qui ont été élevées en pisciculture et ensemencées par la suite. Bien qu’elles aient du « nerf », on ne peut pas les comparer aux ombles sauvages qui vivent en eaux froides et à la version anadrome. Il suffit de penser à une petite truite de crique qui se débat comme une diablesse pour réaliser à quel point cette espèce, dotée d’une nageoire caudale quasi carrée, est combative. Le record ultime du dernier siècle est de 6,57 kg (14,8 lb). Il fut extirpé à la mouche, des eaux de la rivière Nipigon, en Ontario.

Ouananiche

Le saumon atlantique et la ouananiche sont la même espèce. La seule différence réside dans le fait que cette dernière est emprisonnée dans des lacs intérieurs, alors que son cousin migre en mer pour une partie de son cycle vital. Reconnue pour être une incroyable acrobate, la wawa, comme plusieurs la surnomment, effectue des bonds spectaculaires pour essayer de se libérer, sauf si l’hameçon du leurre se loge dans la portion supérieure de sa gueule ou de ses branchies. Le record mondial et canadien de ces poissons, qui peuvent vivre une douzaine d’années, est de 10,34 kg (22,8 lb).

Saumon Atlantique

Celui qu’on qualifie de roi des salmonidés ou roi des eaux est un migrateur qui naît et qui se reproduit en eau froide dans la rivière où il est venu au monde pour ensuite aller vivre en mer. Le saumon se tient généralement près du fond des fosses, face à des roches. La large queue de ces poissons massifs leur permet de se projeter comme des torpilles pour saisir un insecte ou pour tenter de se défaire de leurs liens lorsqu’ils se sentent pris au piège. Le plus gros spécimen ayant été intercepté dans nos rivières pesait 32,65 kg (72 lb). Il a été capturé en 1990 dans la Restigouche.

