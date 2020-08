Les poisons de Vladimir

Décidément, Vladimir Poutine devrait offrir une prime pour travail dangereux à ses opposants politiques et aux journalistes qui couvrent la politique russe. Alexeï Navalny, le principal opposant de Poutine, se trouve dans un état critique dans un hôpital de Sibérie.

Les médecins qui le soignent dans ce lieu reculé annoncent sans rire qu’il serait victime d’une « chute de sucre dans le sang ». Comme si les problèmes d’hypoglycémie apparaissaient subitement à 44 ans et qu’ils nécessitaient de plonger un patient dans un coma artificiel. Le médecin personnel de Navalny estime que son patient présente les symptômes d’un empoisonnement. Mais comment le prouver ? Les médecins sibériens ont retardé le transfert de Navalny vers un hôpital allemand. Le temps que les traces du poison disparaissent ?

1. Qui est Alexeï Navalny ?

Alexeï Navalny est l’opposant à Poutine le plus connu. Emprisonné à plusieurs reprises dans des procès politiques déguisés, il a été condamné pour détournement de fonds, ce qui l’empêche de briguer la présidence de la Russie. Il critique Poutine sur toutes les tribunes. Il l’accuse d’avoir formé un parti dirigé par des escrocs et des fraudeurs. L’opposant aurait été victime d’une première tentative d’empoisonnement en 2019, alors qu’il était en prison.

2. Pourquoi Vladimir Poutine assassine-t-il ses opposants ?

Poutine dispose de forces spéciales qui sont efficaces et discrètes. Comme tous les dictateurs, Poutine semble persuadé que sans lui, son pays sombrerait dans le chaos. Mais Poutine nie ce genre de pratique. Il a déjà laissé entendre que, justement, les forces spéciales russes ne laissaient aucune trace. En réalité, l’assassinat d’opposants dissuade certains opposants de Poutine de se montrer trop critiques.

3. Pourquoi empoisonner maintenant Navalny ?

Poutine, malgré une popularité qui oscille autour de 60 %, traverse une période difficile. Certes, il vient de sortir victorieux d’un référendum qui lui permettra de demeurer au pouvoir de nombreuses années. Mais la COVID-19 fait mal à l’économie russe, comme à celle de tous les autres pays de la planète. Avec 6500 cas par million d’habitants, la Russie arrive au 38e rang des pays les plus infectés, loin derrière les États-Unis qui se situent au 8e rang. Mais la Russie fait moins bien que la plupart des pays européens. Et malgré des chiffres encourageants, l’épidémie se résorbe lentement.

4. Que peuvent faire les démocraties ?

À part les condamnations habituelles, les démocraties ne peuvent pas faire grand-chose contre les pratiques de Poutine. Les États-Unis sont en train de négocier avec le gouvernement russe un nouvel accord de limitation de l’armement nucléaire. De toute façon, Donald Trump aime les dictateurs et leur poigne de fer. Quant aux pays européens, ils sont trop divisés pour offrir une politique extérieure unie et cohérente face à la Russie.

5. Est-ce que la politique américaine face à la Russie changerait sous Joe Biden ?

Il est probable que la politique américaine à l’égard de la Russie serait beaucoup plus dure sous Biden que sous Trump. Biden a extrêmement peu parlé de politique étrangère dans son discours d’acceptation de l’investiture démocrate. Son discours était centré sur les problèmes intérieurs des États-Unis et dans cette perspective, la plus grande priorité de Biden est d’empêcher le gouvernement russe d’intervenir dans le processus électoral américain. Le reste semble pour lui accessoire. En effet, tant que les États-Unis et les autres démocraties ne se seront pas réorganisés et fortifiés, les dictateurs auront beau jeu pour mater leur opposition.