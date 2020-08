Une rentrée pas comme les autres: de l’école «presque» normale

Les élèves du primaire qui sont retournés sur les bancs d’école en mai retrouveront une école « presque normale » à la rentrée, comparativement à celle qu’ils ont connue ce printemps. Mais ceux qui n’ont pas mis les pieds en classe depuis la mi-mars découvriront plutôt l’école à l’ère de la COVID, avec tous les changements que la pandémie impose.

« [Les enfants] devront être beaucoup plus conscients des règles sanitaires et des distances, alors que ça reste de tout petits enfants », constate avec un pincement au cœur Pauline Beaujour, dont le fils commencera la maternelle dans une école primaire privée de Montréal.

Dans « trois dodos », le petit Joseph Fiore Beaujour, 5 ans, vivra une rentrée sans l’insouciance propre aux enfants de son âge, prédit-elle.

Même si le port du masque n’est pas obligatoire aux premiers cycles du primaire, Joseph ne pourra pas côtoyer d’enfants à l’extérieur de sa classe et devra, entre autres, se laver les mains plusieurs fois par jour.

« Plus près de la normale »

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a promis de son côté une école « plus près de la normale » que lors du retour en classe ce printemps : même nombre d’heures de classe par semaine, même nombre d’élèves qu’à l’habitude dans les groupes, même grille-matières, sauf peut-être pour certains programmes particuliers ou cours à option.

Le quotidien sera toutefois marqué par les mesures sanitaires imposées par le virus (voir plus bas).

Malgré tout, Pauline Beaujour est soulagée que la date de la rentrée approche, surtout après avoir gardé un œil sur ses deux fils depuis le début du confinement.

La femme d’origine française estime qu’il était temps que ses garçons retrouvent le chemin de l’école. « Mes enfants ont besoin d’être avec des amis de leur âge », soutient-elle.

Des questions

À quelques jours du retour en classe, élèves et parents ont besoin d’avoir le plus d’informations possible concernant les nouvelles mesures implantées pendant la pandémie, plaide le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec

« On veut avoir une bonne idée de comment ça va se passer, pour bien préparer nos enfants. On veut éviter qu’ils reviennent après la première journée en nous disant qu’ils ne veulent pas y retourner », affirme son co-porte-parole, Marc-Étienne Deslauriers.

Photo Chantal Poirier

Même si les grandes orientations ont déjà été annoncées, les détails de l’organisation scolaire appartiennent à chaque école et devraient être annoncés sous peu aux familles, si ce n’est pas déjà fait.

Ce qu’il faut savoir

Cours à l’extérieur de la classe

Les gymnases, la bibliothèque et les locaux de musique seront accessibles.

Les élèves s’y rendront en respectant les mesures de distanciation et en portant le masque pour ceux de 5e et de 6e année.

Le matériel utilisé par les élèves sera désinfecté après le passage de chaque groupe.

Récréations

L’horaire sera ajusté pour limiter les contacts avec les autres groupes.

Les modules de jeux seront accessibles.

Le matériel utilisé par les élèves devra être désinfecté après chaque groupe.

Service de garde et dîner

Même ratio qu’à l’habitude (1 éducateur pour 20 élèves).

Les élèves d’une même classe seront regroupés dans le même groupe, autant que possible.

Les activités à l’extérieur seront privilégiées.

Dans certaines écoles, les micro-ondes ne seront plus accessibles à cause des risques engendrés par la manipulation.

Rattrapage scolaire et aide aux élèves

► Vingt millions de dollars supplémentaires seront consacrés à l’embauche d’environ 350 enseignants, professionnels et tuteurs pour aider les élèves à rattraper leur retard scolaire.

► Le ministère de l’Éducation fournira aux profs une liste de « savoirs essentiels » pour les guider dans leurs activités de rattrapage.

► Un allégement bureaucratique permettra aux professionnels de passer plus de temps à intervenir auprès des élèves dès la rentrée qu’à les évaluer pour des besoins administratifs.

Exemption de fréquentation scolaire pour des raisons de santé

Il est possible pour des élèves ayant une condition médicale particulière ou vivant avec une personne à risque d’être exemptés de la présence à l’école, billet médical à l’appui.

Dans ces deux cas, des services éducatifs à distance seront offerts, le minimum d’heures de services éducatifs prévu est le même qu’en cas de fermeture.

Ce qui est prévu en cas de COVID à l’école

Les enseignants et les élèves qui auront été en contact étroit avec un élève déclaré positif seront retirés des établissements scolaires.

Les parents seront informés si un cas était déclaré dans l’école de leur enfant.

En cas d’éclosion, des classes ou même des écoles complètes pourraient devoir fermer pendant une certaine période.

Autobus scolaires

Photo Simon Clark

Port du masque obligatoire pour les élèves de 5 e et de 6 e année.

et de 6 année. Désinfection des mains obligatoires en montant à bord.

2 élèves par banc.

Les enfants d’une même famille seront regroupés.

Les élèves garderont les mêmes places assises chaque jour.

* Puisque le maximum d’élèves à bord passe de 72 à 48, il est possible que le transport scolaire ne soit pas offert à toutes les familles cet automne.

* Les parents qui le peuvent sont encouragés à conduire eux-mêmes leurs enfants à l’école.

MESURES

DISTANCIATION PHYSIQUE

Entre les élèves de la classe

Maternelle : aucune

Primaire : aucune

Entre les élèves des autres classes

Maternelle : 1 mètre

Primaire : 1 mètre

Entre l’enseignant et les élèves

Maternelle : aucune

Primaire : 2 mètres

PORT DU MASQUE

Maternelle à 4e année : recommandé lors des déplacements, mais non obligatoire

5e et 6e année : obligatoire lors des déplacements dans l’école

Enseignement à distance en cas de fermeture

En cas de fermeture de classes ou d’écoles liée à des cas de COVID-19, Québec assure que de l’enseignement à distance pourra être mis en place rapidement, pour tous les élèves confinés à la maison. Du prêt de matériel informatique sera disponible pour les familles qui n’en ont pas.

Minimum d’heures de services éducatifs offerts chaque semaine