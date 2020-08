Monsieur Fitzgibbon fait plaisir aux coucous!

Si j’étais un conspirationniste, je serais aux anges.

En effet, que disent les amateurs de complots ?

Que les gouvernements couchent avec les grosses compagnies pharmaceutiques pour nous contrôler.

Et qu’a dit le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avant-hier ?

Qu’il ne voit aucun problème à ce que les compagnies pharmaceutiques aient accès aux données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Si je croyais toutes les sornettes qui circulent sur les médias sociaux, je danserais la claquette en criant : « Ah-ha ! »

« Familiprix ! »

LE TAPIS ROUGE

Je savais que le Québec était prêt à donner toutes sortes de cadeaux pour attirer des entreprises au Québec.

Subventions, allègements fiscaux, congés de taxes...

Allez, venez, on va dérouler le tapis rouge pour vous ! On va vous accommoder, on n’est pas regardant !

Mais permettre aux grosses compagnies pharmaceutiques de fouiller dans les données de la RAMQ afin de les aider à maximiser leurs profits ?

Vraiment ? On est rendu là ?

Monsieur Fitzgibbon s’est montré rassurant : il ne s’agit pas de partager des secrets confidentiels sur telle et telle personne.

Révéler, par exemple, que monsieur Duval de Rawdon prend des médicaments pour soigner sa syphilis ou ses hémorroïdes saignantes.

On parle ici de méga données.

Mais quand même...

C’est à ça que sert la RAMQ ? À aider des entreprises privées à faire plus d’argent en nous vendant plus de pilules ?

À CONTRE-COURANT

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tout de suite fermé la porte à cette idée, mais le mal est fait.

Ça serait surprenant que le ministre Fitzgibbon ait sorti ça comme ça, sur un coup de tête.

S’il a évoqué cette possibilité, c’est qu’il l’a sérieusement envisagée.

Or, le seul fait que cette idée lui paraisse moralement et socialement acceptable est, disons, déconcertant.

On n’est pas en train, aux quatre coins de la planète, de se questionner sur les dangers de partager toutes sortes de données avec les géants du web ?

On n’est pas en train de réfléchir à des façons de mieux encadrer les Facebook et les Google de ce monde ?

Et pendant ce temps-là, notre ministre de l’Économie veut mettre des données de la RAMQ à la disposition des géants pharmaceutiques ?

Ben coudonc.

Le party est terminé, tous les invités sont rentrés chez eux et monsieur Fitzgibbon se pointe avec des fleurs et une bouteille de vin.

« C’EST WINNER ! »

Quelle est la mission première du gouvernement ?

Protéger les Québécois ou aider les entreprises étrangères installées sur notre territoire à faire plus de profits ?

L’autre jour, à QUB radio, je riais du gars qui a volé des milliers de données confidentielles de Desjardins pour les échanger contre... des cartes-cadeaux des rôtisseries St-Hubert !

« Il était prêt à faire de la prison et à saloper sa réputation pour trois filets de poitrine, 15 quarts de poulet cuisse et une couple d’animaleries... », disais-je.

Bon, certes, j’exagère, ça n’a rien à voir avec le deal proposé par le ministre de l’Économie !

On parle ici d’attirer des centres de recherche prestigieux. Reste qu’on offrirait des données qui valent des millions de dollars à des multinationales pour quelques jobs...

« C’est winner ! » a dit monsieur Fitzgibbon.

Vous êtes sûr ?