Mortal Shell: pour joueurs avertis

Vous avez conquis avec plaisir les Darks Souls et autres Bloodborne ? Alors Mortal Shell vous est tout destiné. Par contre, si ces univers vous sont peu — ou pas — familiers, retroussez vos manches, car vous aurez besoin de beaucoup de patience et de persévérance afin d’apprivoiser cette nouvelle offrande de Cold Symmetry.

Disons-le d’entrée de jeu, l’univers de Mortal Shell n’en est pas un où on saute à pieds joints avec beaucoup d’aise. Loin de là. Pourquoi ? D’abord à cause de son synopsis plutôt nébuleux dont on ne saisit l’essence qu’après quelques heures à explorer son univers. C’est donc sans trop comprendre le but de notre quête qu’on débarque dans le comté de Fallgrim, épée bien levée, mais surtout d’un pas hésitant.

Et c’est également ici qu’on y découvre les mécaniques de combat, initialement bancales et contre-intuitives, qu’on prendra un bon moment à maîtriser complètement. Même chose pour les différentes stratégies à adopter afin d’obtenir le dessus sur des hordes d’ennemis sanguinaires particulièrement brutaux.

Bref, pas nécessairement la meilleure entrée en matière pour un nouveau jeu.

Photo courtoisie

Patience récompensée

Toutefois, les joueurs plus expérimentés — ou plus patients — verront leur persévérance récompensée au fil de leur parcours. Car une fois ces barrières initiales franchies, on découvre avec une certaine fascination ce nouvel univers, à la fois lugubre et invitant, mais surtout visuellement très léché et réussi.

C’est d’ailleurs là que réside une des forces principales de Mortal Shell.

Son esthétique a beau rappeler celles de ses prédécesseurs mentionnés plus haut, une attention particulière a cependant visiblement été portée aux menus détails. Pour l’originalité, par contre, on repassera. Mais les fans du genre y trouveront assurément leur compte, découvrant une émule par moments supérieure à ses pairs, qu’ils exploreront avec joie.

Pour les autres, on le répète, la patience sera de mise.

Mortal Shell

★★☆☆☆

◆ Disponible sur PS4, Xbox One et PC.