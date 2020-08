Multiplication des poursuites contre les communautés religieuses

Les poursuites contre les représentants de l'Église se multiplient: les Rédemptoristes, les Clercs de Saint-Viateur, les Soeurs de la charité et des dizaines d'autres communautés religieuses ont été visées dans les dernières années.

La plus récente à faire surface: le recours collectif contre le Diocèse de Québec déposé vendredi.

«Règle générale, les poursuites au Québec, c'était toujours contre des communautés religieuses, qui étaient poursuivies parce qu'on faisait de l'enseignement. Et souvent, les pédophiles étaient dans les collèges, étaient dans les institutions au secondaire», explique Alain Pronkin, spécialiste des religions.

Mais ce qu'on observe depuis quelques mois, c'est que des dizaines de voix s'élèvent pour dénoncer les horreurs qui se sont déroulées directement dans les églises.

«On a poursuivi le diocèse de Montréal, là, c'est le diocèse de Québec, le diocèse de Longueuil, celui de Joliette. Et là, c'est par rapport à des prêtes qui sont en paroisse. C'est une nouvelle dynamique», avance M. Pronkin.

Le mouvement de dénonciations s'étend partout dans le monde. Aux États-Unis et en Allemagne, par exemple, où de nombreuses victimes dénoncent aujourd'hui leurs agresseurs.

L’histoire en témoigne, le Vatican tente généralement d'éviter la cour avec des ententes particulières.

«Ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces dossiers-là sont réglés hors cour. On a vu la même chose au Nouveau-Brunswick, on voit la même chose en Allemagne. On tente de régler ces dossiers-là plutôt que d'avoir recours à un juge qui décide, ultimement», raconte Alain Pronkin.

Et pendant ce temps au Québec, la religion perd chaque jour des adeptes.

«Le cardinal Ouellet l'a admis. Il dit: "Écoutez, tous ces cas d'agression n'aident pas l'Église et ont contribué à ce que plusieurs personnes se détournent de l'Église catholique», indique M. Pronkin.

Avec l’abolition du délai de prescription en vertu de l’adoption de la loi 55, les experts s'attendent à voir une augmentation du nombre de poursuites contre les communautés religieuses au cours des prochaines années.