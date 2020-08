Photo courtoisie

Simon Gagné, Patrice Bergeron et les organisateurs du Pro-Am Gagné-Bergeron m’annoncent que l’encan en ligne du Pro-am est en cours jusqu’au 31 août 2020, à 20h. Cette activité de financement permettra d’amasser des fonds destinés aux enfants bénéficiant des services des quatre organisations soutenues par le Pro-Am Gagné-Bergeron (Pignon Bleu, Leucan, Fondation Philippe Boucher et Fondation Maurice Tanguay). Vous pouvez vous inscrire et miser sur l’un des quelque 40 prix disponibles pour tous les goûts et tous les prix. Pour plus d’infos et pour les règlements de l’encan: https://proamgagnebergeron.com/encan/. Par ailleurs, le Défi Vélo se poursuit actuellement, et ce, jusqu’au 15 septembre. Des équipes de cyclistes (de 2 à 10 personnes) sont invitées à faire 100 km de vélo au total au moment et à l’endroit de leur choix en respectant les règles de distanciation physique. Renseignements: https://proamgagnebergeron.com/defi-velo. Depuis ses débuts, le Pro-Am Gagné-Bergeron a amassé près de 2 M$.

90 ans

Photo courtoisie

Joyeux 90e anniversaire de naissance aujourd’hui à Mme Irène Voyer (photo) de Saint-Raymond (Portneuf). Épouse de Lucien Voyer, depuis presque 70 ans, Irène fut une excellente maman au foyer avec 7 enfants. Aujourd’hui, elle et Lucien, qui vivent encore tous les deux dans leur résidence, peuvent compter sur 15 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants. Ne le dites à personne, mais Irère, encore très active, adore tricoter. Chaque année, elle confectionne pas moins de 70 paires de bas de laine pour toute la grande famille.

Mes meilleurs voeux de bonheur

Photo courtoisie

C’est un grand jour pour Allyson Rusk et Marcel Veilleux (photo) du D’Orsay Restaurant-Pub de la rue Buade dans le Vieux-Québec. Elle, responsable du développement des affaires et du marketing, et lui, propriétaire du D’Orsay, ont décidé d’unir leurs destinées cet après-midi 16h à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone. Déjà qu’ils formaient un très beau couple, il faudra ajouter «mariés» à la citation. Mes meilleurs voeux de bonheur à vous deux.

55 ans de métier

On le surnomme Flo le barbier. Ça fait 55 ans qu’il exerce le métier de coiffeur dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. Il avoue que ce début d’année 2020, sous le signe de la pandémie, est le plus difficile qu'il n'ait jamais connu comme barbier. Son moral est toutefois bon, de me préciser Jocelyn Boily, qui prend place sur le fauteuil de Flo.

Anniversaires

Photo courtoisie

Claire Pimparé (photo), comédienne (Passe-Carreau), actrice, animatrice et porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon, 68 ans... Jeff Stinco, guitariste du groupe québécois Simple Plan, 42 ans... Howie Dorough, membre des Backstreet Boys, 47 ans... Mats Wilander, ex-joueur de tennis suédois professionnel, 56 ans... Tori Amos, chanteuse américaine, 57 ans... Carl Yastrzemski, joueur de baseball américain (1961-83: Red Sox), 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 août 2010. Michel Montignac (photo) 66 ans, auteur français de livres sur la nutrition... 2018. Ed King, 68 ans, ancien guitariste du groupe Lynyrd Skynyrd (Sweet Home Alabama)...2017. Alain Berbérian, 63 ans, cinéaste français... 2016. Alexander Polli, 31 ans, Italien d'origine norvégienne, pionnier du vol en combinaison ailée (wingsuit)... 2014. Damien Rousseau, 65 ans, communicateur et artisan bien connu des médias de Québec... 2011. Jack Layton, 61 ans, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada... 2011. Nickolas Ashford, 69 ans, du célèbre duo Ashford et Simpson... 2009. Armand Dussault, 94 ans, président fondateur de Du-So pièces d’autos... 2007. Gilles Beaudoin, 87 ans, maire de Trois-Rivières de 1970 à 1990... 1994. Gilles Groulx, 63 ans, réalisateur et scénariste.