Quoi de neuf du côté des Américains?

Nos producteurs et artisans ont fait preuve d’imagination et ont été créatifs afin de trouver des solutions pour pouvoir reprendre les tournages sans que le contenu en souffre trop. Une belle programmation nous attend donc dans les prochains jours, voire semaines. Mais chez nos voisins du Sud, l’exercice semble plus laborieux. Les Américains ont moins l’habitude de plateaux intimistes. Et la pandémie perdure de leur côté, ce qui retarde considérablement les tournages. Voici ce que nous savons de leur programmation et ce que nous verrons en syntonisant leurs chaînes.

Si American Idol, The Voice, Stephen Colbert et quelques autres ont pu rester en ondes dans les derniers mois, c’est à distance via les différentes plateformes de vidéoconférences qui nous ont permis de voir leurs performances. Mais officiellement, les tournages sont arrêtés depuis cinq mois et Hollywood est paralysé par la pandémie.

La téléréalité

S’il est toujours difficile pour les séries fictives de reprendre leurs tournages, depuis peu, certaines productions non fictives ont rouvert les caméras. C’est le cas de téléréalités. La 12e saison d’American Ninja Warrior, dont la diffusion est prévue pour le début de septembre sur NBC, sera écourtée et tournée au America’s Center de St. Louis qui accueille généralement les matchs de football. Alors que les célibataires de Love Island (CBS) s’étaient retrouvés dans une villa des îles Fidji, ceux de la 2e saison sont actuellement dans une bulle en quarantaine au Cromwell, un hôtel de Las Vegas.

Les amateurs de Big Brother (CBS) ont sans doute remarqué depuis deux semaines que la 22e saison met en vedette des concurrents-vedettes. C’est que la production qui devait initialement être diffusée en juin n’a pu se faire. Pour faciliter le casting, on a fait appel à d’anciens finalistes. Les participants étant confinés et n’ayant aucun rapport physique avec l’équipe de production (94 caméras et 113 micros sont placés dans le loft), les mesures sanitaires sont ainsi facilitées.

America’s Got Talent (NBC), qui avait diffusé un épisode en juin alors que les concurrents étaient en vidéoconférence et les juges dehors, a repris ses diffusions en direct des studios Universal avec distanciation. Le public est présent via une plateforme de type Zoom. On les voit et on les entend applaudir. La 16e saison de The Bachelorette (ABC) est actuellement en tournage au club de vacances La Quinta, en Californie.

Les fictions

Sans grande surprise, ce sont évidemment les fictions qui souffrent le plus de la pandémie. Certaines productions ont une demi-saison en banque tournée avant le début du confinement. On note que certains diffuseurs les mettront en ondes le temps d’entreprendre d’autres tournages.

Grey’s Anatomy pourrait être une des premières fictions à reprendre ses tournages. La série médicale, qui en est à sa 17e saison, saisit l’opportunité de traiter de la COVID-19. Les textes sont actuellement adaptés et des médecins rencontrés pour valider l’authenticité. La distanciation sera donc justifiée. La série est un des succès de la chaîne ABC.

Peu de nouveautés prendront l’affiche puisque les tournages sont interrompus depuis mars. Quelques séries sont déjà en boîte puisqu’elles ont été tournées avant le début du confinement. C’est le cas de Filthy Rich qui débarquera en septembre sur FOX. La série suit les péripéties d’une riche et puissante famille du sud des États-Unis qui dirige la chaîne de télé conservatrice et catholique Sunshine Network. Margaret (Kim Cattrall) en est l’animatrice vedette. Son mari dirige les affaires. Là où ça se complique, c’est qu’il est volage et qu’à la suite de sa mort brutale, des enfants illégitimes chercheront à avoir leur dû.

Jessica Alba fera un retour au petit écran avec L.A.’s Finest, toujours à FOX. Diffusée sur une chaîne sur demande parallèle, la série aura droit à une diffusion à heure de grande écoute. On y suit deux inspectrices qui font équipe à Los Angeles pour traquer des criminels. L’une semble rattrapée par un passé trouble alors que l’autre doit jongler avec sa vie familiale et quelques secrets. À noter que nous y avons eu accès avant la moyenne des Américains puisque la série a été présentée chez nous sur CTV et Addik.

Des diffuseurs se sont aussi tournés vers des productions qui se sont démarquées sur d’autres territoires. C’est le cas de Transplant, une série de chez nous mettant notamment en vedette Laurence Leboeuf qu’on a pu voir sur CTV, Vrak et Crave et que la NBC a acquise. Cette série médicale suit Bashir Hamed, un jeune médecin qui a fui la guerre civile syrienne. Il sait faire usage de techniques non conventionnelles et de débrouillardise pour répondre aux urgences. Il s’est greffé au personnel de l’hôpital York de Toronto où il est résident. Un parcours semé d’embûches comme pour bien des immigrants.

L’Animation pour adultes

Si la distanciation et le respect des nombreuses normes sanitaires sont complexes (ou impossibles) dans le cas de la fiction, elles sont beaucoup plus faciles à respecter en animation. Et l’animation pour adultes occupe une place de choix dans la programmation. FOX, qui a été la première chaîne à annoncer ses plans pour la rentrée, en a plusieurs sur ses ondes.

Ainsi, The Simpson sera de retour pour une 32e saison. La série a été conçue en télétravail alors que le producteur exécutif, James L. Brooks, avait demandé à ses animateurs de travailler de chez eux avant même le confinement, dès le début du mois de mars. Olivia Coleman et David Harbour figurent parmi les invités de la saison dont le 700e épisode devrait être célébré cet hiver.

Bob’s Burgers sera aussi de retour pour une 11e saison et Family Guy en sera à sa 19e saison. Fait à noter, en juin, les acteurs et producteurs de chacune de ces séries ont conclu de ne plus incarner la voix de personnages issus de communautés culturelles différentes de la leur afin d’ouvrir la porte à des acteurs de la diversité.

Les élections américaines

Évidemment, la campagne électorale américaine aura une influence sur la programmation de l’automne. The Daily Show étire ses heures, pas seulement pour pallier l’absence de projets due à la COVID, mais afin de faire une couverture plus détaillée de la campagne. Il sera diffusé cinq soirs par semaine sur Comedy Central (CTV ici). D’autres émissions d’information ou de services pourraient suivre la tendance.