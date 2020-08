Rebondir après un échec

Après la faillite de sa première entreprise, Jeff Letendre n’a pas hésité à se lancer à nouveau en affaires en fondant Virtual Front Desk, qui propose une solution de réception virtuelle. Il a bien fait de replonger aussi vite.

Mis en marché juste avant la crise de la COVID-19, son produit arrive à point nommé pour aider les entreprises et les établissements hôteliers à gérer l’accueil des visiteurs.

« Nos bornes de réception virtuelle sont munies d’un écran tactile et d’une caméra intégrée. Elles permettent à un employé d’accueillir les clients à distance comme s’ils étaient sur place », explique Jeff Letendre.

Ces derniers interagissent avec une personne réelle, « un gros plus ». Autre avantage, les bornes peuvent être interconnectées d’un établissement à l’autre. Un préposé à l’accueil qui est libre peut ainsi aider le personnel d’un autre hôtel qui est débordé à procéder à l’enregistrement des clients.

« En plus d’optimiser le processus d’accueil, ces bornes se révèlent une solution sécuritaire en temps de pandémie puisqu’elles permettent de réduire les frais d’opération », ajoute-t-il.

Il a eu l’idée de créer les bornes de réception virtuelle alors qu’il était à la tête de sa première entreprise, Like A Hotel, spécialisée dans la location d’appartements pour vacanciers et touristes. Il avait fondé celle-ci en 2011 après avoir abandonné son emploi de musicien et serveur dans un restaurant, pour donner une nouvelle direction à sa vie.

« Un client a complètement saccagé un des lofts que je louais. J’ai donc décidé d’installer des écrans tactiles dans l’entrée de mes immeubles pour pouvoir identifier visuellement et à distance chaque visiteur. Un processus d’accueil plus simple, mais aussi plus sécuritaire. »

Savoir rebondir

Il était loin de se douter à l’époque qu’il tenait la solution qui lui permettrait de rebondir après la faillite de son entreprise.

En effet, Like A Hotel enregistrait sa meilleure performance financière à vie quand une tuile est tombée sur la tête de l’entrepreneur. En 2017, la Ville de Montréal lui a réclamé une taxe foncière rétroactive jugeant que la centaine d’appartements qu’il louait étaient utilisés à des fins commerciales. Il s’est donc retrouvé avec une facture imprévue de 150 000 $. Il a bien cherché une solution, pour finalement se résoudre à fermer les portes de son premier bébé.

L’aventure a été riche en apprentissages. « La fermeture de l’entreprise, ç’a été mon MBA comme entrepreneur. Je suis aujourd’hui mieux outillé pour faire grandir Virtual Front Desk », affirme M. Letendre.

Un projet pilote

En février dernier, Virtual Front Desk a été sélectionnée pour la mise à l’essai de solutions technologiques pour soutenir l’industrie hôtelière face au défi du recrutement et de la rétention de personnel.

Le projet, piloté par MT Lab, un incubateur d’entreprises, a bénéficié d’une aide financière de 25 000 $ du ministère du Tourisme. Il prévoit l’installation de bornes de réception dans des établissements de la chaîne Germain Hôtels, un projet qui a été repoussé à l’automne en raison de la crise sanitaire.

« C’est incroyable de voir comment la situation a changé depuis février. Nous sommes passés d’un outil pour pallier un manque de main-d’œuvre à un outil d’optimisation des ressources humaines et de distanciation sociale en l’espace de trois mois ! » Plusieurs débouchés s’ouvrent pour Virtual Front Desk. En plus des hôtels, sa technologie de réception à distance peut représenter une solution pour les bureaux, les immeubles en copropriété, les centres d’information touristiques, etc.

La pandémie n’a pas réduit les ambitions de Jeff Letendre, au contraire.

« J’ai appris qu’il est possible de virer une situation de bord. Ce qui importe, c’est de ne pas lâcher », conclut l’entrepreneur.

Son parcours

Jeff Letendre, 40 ans

Diplôme d’études secondaires, École Marie-Rivier, Drummondville, 1995

Serveur, restaurant L’Avenue, 2010 à 2012

Fondateur de Like A Hotel, 2011 à 2019

Fondateur de Virtual Front Desk, 2018

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« Au lieu de paniquer après le saccage de mes condos, j’ai plutôt cherché une solution, qui m’a amené à créer Virtual Front Desk. »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

« M’investir dans un projet sur une simple poignée de main... »