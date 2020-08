Séries de la LNH: place au deuxième tour

À la suite de la conclusion des dernières séries de premier tour, vendredi, la Ligue nationale de hockey a dévoilé l’horaire complet du deuxième tour de son tournoi éliminatoire.

• À lire aussi: Séries de la LNH: les Blues détrônés

• À lire aussi: «Nous avons surpris plusieurs personnes»

• À lire aussi: «C’est un bon signe pour le futur» -Carey Price

• À lire aussi: Le Canadien expulsé de la bulle

Les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado lanceront les hostilités samedi soir, à Edmonton. L’autre demi-finale de l’Association de l’Ouest débutera dimanche et opposera les Canucks de Vancouver aux Golden Knights de Vegas.

Dans l’Est, les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay s’affronteront dimanche soir, à Toronto, dans le cadre d’un premier match. Les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie se retrouveront quant à eux, pour un premier rendez-vous, lundi en soirée.

Le premier tour des séries de la Coupe Stanley a pris fin vendredi avec l’élimination du Canadien de Montréal en six matchs face aux Flyers et celles des Blues, également en six matchs, aux mains des Canucks.