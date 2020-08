Six films à revoir sur la crise d’Octobre

Chapitre important de l’histoire du Québec, la crise d’Octobre a inspiré de nombreuses œuvres cinématographiques au fil des années. À l’occasion de la sortie cette fin de semaine du documentaire Les Rose, voici six films à voir ou à revoir sur les événements d’octobre 1970.

1. Les ordres (1974)

Photo d'archives

Sorti seulement quatre ans après les événements d’octobre 1970, ce chef-d’œuvre du réalisateur Michel Brault suit cinq personnages fictifs qui sont arrêtés et emprisonnés à la suite de l’adoption de la Loi sur les mesures de guerre. Le film qui met en vedette Jean Lapointe, Hélène Loiselle et Claude Gauthier est devenu le premier long métrage québécois à remporter en 1975 le Prix de la mise en scène du prestigieux Festival de Cannes.

2. Bingo (1974)

Photo courtoisie

Un des premiers films à avoir été tournés sur la crise d’Octobre, ce drame de Jean-Claude Lord a connu un grand succès commercial lors de sa sortie en salle, en 1974. Inspiré librement des événements d’octobre 1970, Bingo relate une histoire d’amour entre deux collégiens sur fond d’activisme politique.

3. Nô (1998)

Photo courtoisie

La crise d’Octobre et la Loi sur les mesures de guerre sont au cœur de l’intrigue de ce film de Robert Lepage qui raconte l’histoire d’une jeune actrice qui part pour le Japon pour jouer dans une pièce de Feydeau à l’exposition internationale d’Osaka alors que son chum participe aux actions du FLQ, à Montréal. Nô qui met en vedette Anne-Marie Cadieux, Éric Bernier et Alexis Martin est adapté de la pièce Les sept branches de la rivière Ota que Lepage a créée en 1996.

4. La maison du pêcheur (2013)

Photo courtoisie

À l’été 1969, soit 14 mois avant la crise d’Octobre, les militants indépendantistes Francis Simard, Jacques et Paul Rose débarquent à Percé, en Gaspésie, pour ouvrir la Maison du pêcheur, un lieu de réflexion et d’animation sociale qui visait à politiser les jeunes du coin. En se penchant sur cet épisode de la vie des jeunes felquistes, le film du réalisateur Alain Chartrand (Chartrand et Simonne) s’intéresse à la genèse de la cellule Chénier du FLQ qui sera responsable de l’enlèvement et de la mort du ministre Pierre Laporte en octobre 1970.

5. Corbo (2015)

Photo courtoisie

Dans ce film sorti en 2015, le réalisateur Mathieu Denis (Laurentie) s’est penché sur un chapitre méconnu de l’avant-crise d’Octobre en racontant l’histoire de Jean Corbo, un jeune militant felquiste décédé de façon tragique à l’âge de 16 ans en allant poser une bombe dans une usine de la Dominion Textile en juillet 1966.

6. Les rois mongols (2017)

Photo d'archives

La crise d’Octobre sera de toile de fond à ce film de Luc Picard adapté d’un roman de l’auteure Nicole Bélanger. Les rois mongols raconte l’histoire d’une adolescente de 12 ans (Milya Corbeil-Gauvreau) qui, pour ne pas être séparée de son petit frère et de ses cousins, décide d’élaborer avec eux un plan pour kidnapper une vieille dame anglophone et s’enfuir avec elle à la campagne.

Ces films sont tous disponibles en vidéo sur demande (Illico, iTunes, etc..)