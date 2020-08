Taylor Hall veut gagner

Alors qu’il s’apprête à devenir joueur autonome sans compensation pour la première fois en 10 ans dans la Ligue nationale de hockey, Taylor Hall a bien défini ses priorités pour la suite de sa carrière.

• À lire aussi: Ces joueurs ont-ils disputé leur dernier match avec le CH?

• À lire aussi: Séries de la LNH: place au deuxième tour

«Honnêtement, je pense que c’est probablement juste de gagner», a lancé vendredi l’attaquant des Coyotes de l’Arizona, dont les propos ont été rapportés par LNH.com.

Repêché au premier rang de l’encan 2010 par les Oilers d’Edmonton, Hall a obtenu le trophée Hart en 2017-2018 alors qu’il portait l’uniforme des Devils du New Jersey. Au-delà de ces honneurs individuels, l’Albertain de 28 ans n’a joué que 14 matchs en séries éliminatoires depuis qu’il a fait le saut dans la LNH.

«N’importe quel joueur à ce stade de sa carrière, qui fait les séries seulement deux fois en 10 saisons... C’est vraiment ça que je veux», a insisté Hall, qui a conclu la dernière année de son contrat de sept ans d’une valeur de 42 millions $.

Acquis par les Coyotes lors d’une transaction en décembre 2019, Hall pourrait très bien ne pas s’éterniser en Arizona.

«Je crois que les Coyotes ont un brillant avenir. Ils ont de très bons joueurs, et de bons jeunes. On verra quand le moment sera venu de traverser le pont. En fin de compte, la décision sera celle qui me permettra de faire ce que je veux, c’est-à-dire de gagner.»

«Je ne crois pas que les contrats ressembleront à ceux d’avant la COVID ou des saisons précédentes, mais c’est correct. Nous sommes très bien payés pour jouer au hockey», a-t-il poursuivi.

Une bonne expérience

S’il devait s’arrêter prochainement, son séjour avec les Coyotes lui aura au moins permis de renouer avec les séries éliminatoires. Après avoir franchi le tour qualificatif, la formation de l’Arizona a été éliminée en cinq matchs par l’Avalanche du Colorado en première ronde.

«J’ai eu la chance de jouer en séries et de faire la première ronde. Ça n’aurait pas été possible si j’étais resté au New Jersey. Je suis reconnaissant pour cette opportunité, a dit Hall. Et avoir la chance de passer du temps en Arizona et de joindre une nouvelle équipe a été vraiment le fun. C’est un bon groupe de gars et le personnel d’entraineurs est formidable. C’est une expérience très positive.»

«Bien sûr, j’aurai préféré qu’on ait plus de succès contre le Colorado, mais personnellement ça m’a permis de prendre de l’expérience et j’en suis reconnaissant.»