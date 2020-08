Un festival bâti en 10 jours

Les organisateurs de Rythmes & Papilles sont parvenus à « se retourner sur un dix sous » pour s’adapter à la pandémie et tenir une treizième édition de leur festival en version miniature.

Dans sa formule originale et selon l’édition, l’événement pouvait accueillir entre 6000 et 25 000 visiteurs qui venaient assister à plusieurs spectacles et goûter à la gastronomie du terroir. Le tout, durant quatre jours sur le Camping Sainte-Anne-de-Beaupré.

Cette année, confrontés à la pandémie et aux nombreuses mesures restrictives du gouvernement visant à protéger la population, les organisateurs pensaient bien devoir reporter le festival à 2021.

« On avait déjà annulé l’événement. Mais quand l’annonce est sortie, au début du mois d’août, qu’on pouvait rassembler jusqu’à 250 personnes, on s’est retroussé les manches et on s’est dit qu’on devait faire quelque chose », explique la directrice générale de Kamaï Événements, Cynthia Hovington, qui organise Rythmes & Papilles.

Feu de camp

« On a organisé ça en 10 jours, on s’est vraiment retourné sur un 10 sous », ajoute-t-elle, précisant que le festival nécessite habituellement un an de préparation.

C’est finalement sous forme de soirées « feu de camp » que s’est tenue cette édition particulière écourtée, vendredi et samedi.

La Famille Painchaud, David Paradis, qui a participé à La Voix, et Guillaume Trondeau ont offert des prestations musicales extérieures aux 500 visiteurs qui se sont déplacés sur les deux jours. Un hommage à Bob Bissonnette a également conclu la soirée de vendredi.

« On est hyper privilégié d’avoir pu offrir un petit extrait de notre festival habituel, dans les circonstances. Pour nous, c’est une réussite », affirme Mme Hovington.

Bien qu’elle espère que la pandémie sera chose du passé pour l’édition 2021, la directrice générale refuse de se faire de faux espoirs et préfère prévoir le pire.

« Ça nous a permis de roder les nouvelles façons de faire parce que c’est peut-être une nouvelle réalité avec laquelle on devra vivre à plus long terme », conclut-elle.