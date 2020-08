Undercurrents: l’échappée en solo de Dylan Phillips

Cette fois, il ne peut plus se cacher derrière ses instruments pendant que ses partenaires de Half Moon Run font le lien avec le public. Cette fois, Dylan Phillips l’introverti est à l’avant-plan.

C’est un pas de géant, à la fois musical et personnel, que le musicien montréalais franchit en lançant Undercurrents, un mini-album de cinq chansons instrumentales au piano qui s’inscrivent dans le courant néoclassique que les Québécois ont adopté via les compositions de Jean-Michel Blais et Alexandra Stréliski.

« Ça m’a pris un peu de courage », dit timidement Phillips, qui se décrit lui-même comme un gars peu porté sur le partage de ses émotions.

Depuis toujours, celui qui occupe le poste de batteur et claviériste au sein de Half Moon Run joue du piano à la maison. Maniaque de musique classique, ex-étudiant au Conservatoire de Montréal, fan de Chopin, le piano est son refuge. « Quand je pratique, ça me permet de méditer sur les choses que j’ai de la difficulté à partager autrement », dit-il.

Poussé par ses proches

Ses compositions auraient pu rester un jardin secret réservé à sa blonde et sa famille... n’eut été les exhortations de ces derniers à les présenter au public.

« Ma sœur plante des arbres et elle écoute ma musique en travaillant. Ça l’inspire. Elle me disait tout le temps : faut que tu sortes ça, c’est tellement bon. »

Les fans avertis de Half Moon Run sont quand même déjà un tantinet au parfum. Sur le dernier album du groupe, A Blemish in the Great Light, une version de la pièce-titre d’Undercurrents avait servi d’intermède.

« Devon [Portielje] et Conner [Molander] m’ont beaucoup soutenu. J’ai eu quelques petites pièces sur nos albums. Ils comprennent que le piano est mon instrument favori et que je n’ai pas la chance d’en jouer souvent dans le band. »

Priorité Half Moon Run

La prochaine étape ? La scène. « J’aimerais vraiment faire des concerts », avoue Dylan Phillips.

En attendant que la COVID-19 lui en laisse l’occasion, il consacre tout son temps à Half Moon Run.

« Je veux continuer de composer au piano, mais, en ce moment, le band est dans une phase créative. Nous écrivons beaucoup et nous travaillons fort. Pendant la pandémie, j’avais du temps pour mes projets, mais maintenant, c’est le band et ça reste ma priorité dans mes projets musicaux. »

Undercurrents