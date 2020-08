Une rentrée pas comme les autres: des ados heureux, mais inquiets

La rentrée scolaire marquera le grand retour des élèves dans les corridors de leurs écoles secondaires, après de longs mois passés à la maison.

Plusieurs adolescents rencontrés par Le Journal au cours des derniers jours trépignent d’impatience : ils ont hâte de retrouver leur école, leurs profs, mais surtout, leurs amis.

Les inquiétudes et questionnements sont toutefois bien présents.

« Avec le port du masque et le fait de rester avec le même groupe pendant toute l’année... je ne sais pas trop à quoi m’attendre », lance Maïka Rodrigue, qui commencera sa cinquième secondaire dans une école publique de la Rive-Sud de Québec.

Les changements seront nombreux dans les écoles secondaires cette année (voir encadré). Heureusement pour Samuel Bergeron, en 1re secondaire à Belœil, son programme en concentration basketball ne sera pas trop chamboulé. À partir du 31 août, l’adolescent aura droit à des cours de basket et d’éducation physique en tout respect des normes sanitaires.

Pour le reste, l’organisation scolaire variera beaucoup d’une école à l’autre. La surveillance des élèves le midi et pendant les pauses est l’un des casse-têtes des directions d’école. Comment s’assurer que la distance d’un mètre sera respectée entre les ados ? Dans plusieurs écoles, le nombre de surveillants sera augmenté, a-t-on indiqué.

Risque de transmission

Le retour des élèves dans les écoles secondaires fait également craindre une augmentation de la transmission du virus, depuis qu’une vaste étude publiée cet été a démontré que les jeunes de 10 à 19 ans transmettent autant la COVID-19 que les adultes.

Plusieurs parents sont d’ailleurs craintifs à l’idée que leur adolescent côtoie une trentaine de jeunes en classe chaque jour, sans masque ni distanciation physique, dans un lieu fermé.

La mère de Samuel, Isabelle Noiseux, appréhende surtout la gestion du port du masque à l’école, étant elle-même infirmière auxiliaire.

« J’ai des gros doutes que ça va être fait dans les normes ! », reconnaît la mère de deux garçons.

Les adolescents non plus ne sont pas tous rassurés. « On ne sait pas encore comment ça va se passer vraiment », lance Alek, 15 ans, qui fréquentera une école publique de Montréal.

« J’ai pas envie d’arriver à l’école et que, deux jours après, il y ait des gens qui attrapent la COVID, ajoute-t-elle. C’est un peu stressant. »

—Avec Nora T.-Lamontagne

Ce qu’il faut savoir

Des groupes fermés qui chamboulent tout

Les élèves devront rester dans le même groupe, avec les mêmes jeunes, en tout temps, une contrainte qui force le réaménagement des horaires.

Des élèves pourraient ne pas avoir accès à certains cours à option.

L’accès au gymnase, aux laboratoires de sciences ou aux ateliers d’arts plastiques est autorisé.

Le matériel utilisé par les élèves doit toutefois être désinfecté entre chaque groupe.

4e et 5e secondaire : à temps partiel ou à temps plein

Le maintien de groupes fermés est particulièrement difficile à la fin secondaire, où les choix de cours sont plus nombreux (en sciences notamment).

Pour cette raison, des élèves de 4e et 5e secondaire pourraient retourner en classe dans une formule hybride qui combinera l’enseignement en ligne et en classe à temps partiel.

Plusieurs écoles secondaires ont toutefois annoncé un retour à temps plein de leurs élèves de 4e et 5e secondaire.

Heure du midi et cafétéria

Les cafétérias sont ouvertes, mais les règles sanitaires doivent être respectées (maximum 250 élèves à la fois à un mètre de distance lorsqu’ils proviennent de groupes différents).

D’autres locaux pourront être ouverts le midi pour y faire dîner les élèves.

Des horaires de dîner décalés seront aussi--- mis en place dans certaines écoles.

L’utilisation d’une bouteille d’eau réutilisable est recommandée.

Exemption de fréquentation scolaire pour des raisons de santé

Il est possible pour des élèves ayant un problème médical particulier ou vivant avec une personne à risque d’être exemptés de leur présence à l’école, billet médical à l’appui.

Dans ces deux cas, des services éducatifs à distance seront offerts, le minimum d’heures de services éducatifs prévu est le même qu’en cas de fermeture.

Programmes particuliers

Les programmes particuliers (concentrations artistiques ou sport-études par exemple) peuvent reprendre si les mesures sanitaires peuvent être respectées.

Les élèves doivent demeurer dans le même groupe-classe.

À confirmer avec chaque école.

Activités parascolaires

Les activités parascolaires peuvent reprendre si les mesures sanitaires sont respectées.

Ces contraintes pourraient entraîner une diminution des activités offertes.

Des écoles prévoient augmenter l’offre d’activités favorisant la distanciation sociale (jeux électroniques, scrapbooking, etc.).

Pas de casiers

Dans certaines écoles secondaires, les élèves n’auront pas accès à leur casier, pour éviter les regroupements lors des déplacements.

Les élèves devront trimbaler leurs manuels et leur matériel scolaire dans leur sac à dos.

Dans d’autres écoles, les élèves seront regroupés par groupe dans les rangées de casiers.

Rattrapage scolaire et aide aux élèves

► 20 millions $ supplémentaires seront consacrés à l’embauche d’environ 350 enseignants, professionnels et tuteurs pour aider les élèves à rattraper leur retard scolaire.

► Le ministère de l’Éducation fournira aux profs une liste de « savoirs essentiels » pour les guider dans leurs activités de rattrapage.

► Un allégement bureaucratique permettra aux professionnels de passer plus de temps à intervenir auprès des élèves dès la rentrée qu’à les évaluer pour des besoins administratifs.

Autobus scolaires

Port du masque obligatoire pour tous les élèves du secondaire

Désinfection des mains obligatoires en montant à bord

2 élèves par banc

Les enfants d’une même famille seront regroupés

Les élèves garderont les mêmes places assises chaque jour.

MESURES

DISTANCIATION PHYSIQUE

Entre les élèves de la classe : aucune

Entre les élèves des autres classes : 1 mètre

Entre l’enseignant et les élèves : 2 mètres

PORT DU MASQUE

De la 1re à la 5e secondaire : obligatoire lors des déplacements dans l’école

Enseignement à distance en cas de fermeture

En cas de fermeture de classes ou d’écoles liée à des cas de COVID-19, Québec assure que l’enseignement à distance pourra être mis en place rapidement, pour tous les élèves confinés à la maison.

Du prêt de matériel informatique sera offert aux familles qui n’en ont pas.

Minimum d’heures de services éducatifs offerts chaque semaine

De la 1re à la 5e secondaire (si fermeture de l’école)

Heures d’enseignement par semaine 15

Heures de travail autonome fournies par l’enseignant par semaine 7,5

Heures de disponibilité de l’enseignant par jour 5