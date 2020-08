Une rentrée pas comme les autres: les éclosions inévitables

Les éclosions de COVID-19 seront inévitables dans les écoles avec la rentrée scolaire, soutiennent les experts. Mais cela ne signifie pas que les parents ne peuvent rien faire pour tenter de réduire les risques au maximum. Voici quelques conseils pour garder la COVID-19 loin des écoles.

Symptômes ≠ école

« Le plus important, c’est de s’assu-rer que les enfants qui ont des symptômes ne vont pas à l’école », explique la Dre Caroline Quach, médecin responsable de l’unité de prévention et contrôle des infections au CHU Sainte-Justine, à Montréal.

La pédiatre et microbiologiste-infectiologue estime que les enfants devront être testés immédiatement et les parents devront ensuite se plier aux recommandations de la santé publique sur la marche à suivre, « pour protéger tout le monde ».

« Comme parents, nous avons tous donné du Tylenol ou de l’Advil, en disant : “ça va passer, va à l’école quand même”, mais cette année, on ne peut pas faire ça », dit-elle.

Cela dit, les employeurs devront faire preuve d’une grande flexibilité, car les parents devront s’absenter ou travailler de la maison. Du même coup, les parents n’ont pas à devenir paranoïaques, il n’est pas nécessaire de prendre la température de son enfant tous les matins.

Respecter la bulle, 2 mètres, 10 personnes

S’il est essentiel que les écoles respectent les bulles-classes pour limiter la taille des éclosions, les parents doivent faire de même à la maison.

Caroline Quach indique que les rassemblements à l’intérieur cet automne ou cet hiver devraient continuer de respecter la limite de 10 personnes. Et autant que possible, il faudra respecter les deux mètres de distance et porter le masque dans les lieux publics fermés.

L’objectif est de garder la transmission communautaire la plus faible possible, poursuit-elle.

Se laver les mains

Les parents n’auront pas à désinfecter leur enfant des pieds à la tête en rentrant de l’école, rassure la Dre Quach.

« Quand il rentre de l’école, il se lave les mains », souligne la médecin. Pas nécessaire non plus de mettre le sac à dos ou ses livres en quarantaine. Après les devoirs, l’enfant se lave les mains à nouveau, par exemple.

« Ce n’est pas par là que [la COVID-19] va passer, dit-elle. C’est vraiment par les gouttelettes respiratoires, quand une personne est malade et nous parle à moins de deux mètres. »

Deux masques

Caroline Quach recommande que les élèves devant porter le masque à l’école en aient au moins deux avec eux.

La médecin estime que le même masque pourrait être porté toute la journée par les élèves, puisqu’il ne sera pas sur le visage en continu. Le deuxième masque pourra être uti-lisé si le premier se tache ou se brise.

Mais nul besoin de remplir le sac à dos avec d’autres équipements de protection. « L’école devrait avoir de l’eau et du savon et des solutions pour se laver les mains », rappelle-t-elle.