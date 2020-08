Zachary Fucale s’accroche à son rêve

St. John’s, Laval, Brampton, Chicago, Fort Wayne, Syracuse, Orlando, Davos et Munich. Zachary Fucale a trimballé son baluchon un peu partout depuis ses débuts professionnels en 2015, vivant des hauts et des bas sur la patinoire. Âgé de 25 ans, alors qu’on pourrait croire que le temps commence à jouer contre lui, le gardien québécois estime s’approcher tranquillement de son but ultime.

Ce but, bien évidemment, c’est d’accéder à la Ligue nationale de hockey, ce que l’ancien choix de deuxième ronde du Canadien en 2013 n’a toujours pas réussi en cinq ans chez les pros, en faisant la navette entre la Ligue américaine et la ECHL, le troisième échelon du hockey nord-américain.

Fort d’une excellente campagne en 2019-2020 avec Orlando (ECHL) pimentée d’une conquête de la coupe Spengler à la période des Fêtes, Fucale a été récemment récompensé en signant un contrat d’un an à deux volets avec les Capitals de Washington. La saison 2020-2021 doit démarrer quelque part en décembre.

Une tape dans le dos pour celui qui détenait un contrat de la LAH l’an passé et dont les espoirs de demeurer en Amérique du Nord s’étaient amenuisés dans les dernières semaines.

« Ça s’est fait très soudainement, a candidement avoué l’ancien portier étoile des Mooseheads de Halifax et des Remparts de Québec en entrevue avec Le Journal. Mon but était de rester en Amérique du Nord, mais très honnêtement, je m’attendais à jouer en Europe.

« J’avais un contrat avec un club de la KHL, mais c’est tombé à l’eau à la dernière minute et j’ai commencé à regarder d’autres places. Finalement, les Capitals ont appelé et ils ont fait une offre. Je suis très content, parce c’était mon but d’avoir un contrat de la sorte. C’est une étape à franchir pour me rendre jusqu’à mon but ultime. »

Expérience en barre

Depuis la fin de son association en queue de poisson avec le Canadien en 2018, Fucale s’est trouvé tour à tour au sein des organisations des Golden Knights de Vegas et du Lightning de Tampa Bay, passant le plus clair de son temps dans la ECHL.

Photo d'archives, AFP

Galvanisé par ses expériences avec l’équipe canadienne à la Coupe Spengler (2016, 2018, 2019), le Lavallois a graduellement retrouvé ses repères devant sa cage. L’an passé, à Orlando, ses efforts ont payé, maintenant une moyenne de buts alloués de 2,26 et un taux d’efficacité de ,928 ainsi que quatre blanchissages, en 23 rencontres. Il s’est même retrouvé en Allemagne à la fin février avant que la pandémie ne contrecarre ses plans.

« J’ai joué trois fois à la Coupe Spengler, je l’ai gagnée deux fois (2016 et 2019) et ça m’a donné beaucoup de confiance, a souligné celui qui n’a accordé que deux buts en trois départs tout en inscrivant deux jeux blancs lors du dernier tournoi. Ça m’a relancé quand j’en arrachais mentalement après que le Canadien m’eut descendu à Brampton [une première fois en 2016-17]. Puis, l’an passé, ça m’a donné un élan pour le reste de l’année. Ça n’a pas toujours été facile, et j’en ai eu des Air Miles avec le temps ! »

« À 25 ans, je ne sens vraiment pas que le temps file trop vite, a-t-il assuré. Je suis encore très jeune parmi les gardiens et j’en ai parlé avec les coachs des gardiens des Capitals. Ils trouvaient que c’était plaisant l’expérience que j’amènerais. La Coupe Spengler, c’est une chance que peu [de joueurs] ont eue. Plus je reste en Amérique du Nord, plus je suis proche de mon but. »

Photo courtoisie, Hockey Canada

Un tournant

Fucale avait tôt dans sa carrière reçu l’étiquette d’une prochaine vedette masquée de la LNH. À Halifax, dès l’âge de 16 ans, il s’est élevé parmi les meilleurs de sa génération avant de soulever la coupe Memorial l’année suivante aux côtés des Nathan MacKinnon et Jonathan Drouin. Au passage, il a établi plusieurs records en séries éliminatoires de la LHJMQ et a remporté l’or avec Équipe Canada junior.

Son parcours a été toutefois plus sinueux que prévu à sa sortie des rangs juniors, de sorte que le gardien de 6 pi 1 po attend toujours l’appel espéré. Tout son bagage professionnel combiné à ses récents succès lui fait dire que sa carrière arrive à un tournant.

« On a tous un parcours différent en tant que joueurs et le mien a été un peu plus long. Oui, les attentes étaient quelque chose quand j’avais 18 ans, et maintenant, ça a changé. Je me vois comme un bien meilleur gardien que je ne l’étais dans ce temps-là. Je suis très confiant en mes moyens et ce sera à moi d’être prêt quand la chance va se présenter. » La définition même de la résilience.