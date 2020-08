Alphonso Davies gagne la Ligue des champions

Le Canadien Alphonso Davies et le Bayern Munich ont été couronnés en finale de la Ligue des champions de l’UEFA, dimanche à Lisbonne, grâce à un gain de 1 à 0 contre le Paris Saint-Germain (PSG).

À 19 ans, Davies est devenu le premier représentant de l’unifolié à soulever ce précieux trophée, l’un des plus convoités en Europe. Davies et ses coéquipiers en défensive ont su freiner les attaques de Neymar fils et de Kylian Mbappe. L’ancien des Whitecaps de Vancouver, dans la Major League Soccer, a joué les 90 minutes du match et a écopé d’un carton jaune à la 28e minute.

Le Bayern Munich remporte ce titre pour la sixième fois de son histoire. Ironiquement, c’est un Français, né à Paris, qui a fait le plus mal au PSG. Kingsley Coman a accepté une passe de Joshua Kimmich en la redirigeant de la tête derrière le gardien Keylor Navas à la 59e minute.