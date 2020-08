Bergevin peut mieux respirer

Marc Bergevin l’a reconnu lui-même. Son bilan de saison aurait été moins encourageant s’il avait eu lieu en avril dernier. Les médias et les réseaux sociaux l’auraient passé à la moulinette.

Mais les événements ont fait que le Canadien a obtenu une deuxième chance. Il n’a pas accompli de miracle. Il s’est rendu aussi loin qu’il le pouvait.

Il n’en a pas moins éliminé les Penguins de Pittsburgh, même si c’était en ronde de qualification.

Bon, il a perdu contre les Flyers de Philadelphie. Mais s’ils n’avaient pas été blanchis dans le troisième et le quatrième match, une septième rencontre aurait été peut-être nécessaire aujourd’hui.

Merci à six joueurs

S’il faut s’en tenir à la réalité, il reste que la donne a changé. Sans dire que Bergevin est sorti de l’auberge, il peut respirer plus aisément. Il le doit principalement à six joueurs.

Bien qu’il n’ait pas gagné, Carey Price a montré qu’il est capable de tenir le coup dans les séries. Placez une bonne équipe devant lui et il arrivera probablement à faire la démonstration qu’il peut la mener à la coupe Stanley.

Shea Weber n’est pas un leader démonstratif. Il s’exprime surtout par ses actions sur la patinoire. Il rappelle Bob Gainey par son comportement. Pas un mot plus haut que l’autre, mais quand il s’exprime, ça compte.

Jeff Petry a bien joué, lui aussi, ainsi que Brendan Gallagher chez qui on a reconnu la grande fierté après que Kirk Muller lui a fait réchauffer le banc dans le quatrième match contre les Flyers.

Hier, on apprenait qu’il souffrait, en plus de sa fracture à la mâchoire, d’une blessure à une hanche.

Problème réglé au centre

Enfin – et surtout –, la belle tenue de Nick Suzuki et de Jesperi Kotkaniemi a ravivé l’espoir.

Suzuki avait déjà fait la preuve de son talent en saison régulière. Il avait connu une baisse de régime avant la pause forcée causée par la COVID-19. Mais il a été brillant dans les séries.

Bergevin a fait une récapitulation des événements, quand je lui ai demandé si Suzuki était le joueur ciblé dans la transaction qui a envoyé Max Pacioretty à Las Vegas.

« Je me rappelle avoir dit qu’il était le joueur clé, cela dit sans rien enlever à Tuna (Tomas Tatar), a-t-il raconté.

« Les Golden Knights avaient dans leur organisation plusieurs joueurs qu’ils avaient repêchés. Finalement, c’est une transaction qui a aidé les deux clubs, comme ça devrait être toujours le cas. »

J’aurais surtout aimé savoir si les Golden Knights étaient réticents à se départir de Suzuki. Mais le temps manquait. On avait droit à une question et il ne restait qu’une dizaine de minutes au point de presse diffusé par visioconférence lorsqu’on nous a permis un deuxième tour.

C’est sûr qu’à court terme, les Golden Knights profitent de l’expérience de Pacioretty, mais ils ont peut-être laissé partir une valeur de premier ordre en Suzuki.

Avec lui et Kotkaniemi, le Canadien dispose maintenant de ses deux premiers joueurs de centre et on peut penser que c’est pour longtemps. Suzuki va peut-être même sauver la carrière de Jonathan Drouin à Montréal.

Si Alexander Romanov réussit à se faire une place avec l’équipe la saison prochaine et qu’il se tire bien d’affaire, des années meilleures se profileront à l’horizon.

Il faudra être encore patient

Bergevin a fait référence, à cet égard, aux performances des Canucks dans les séries. Les Canucks de Vancouver sont devenus une belle machine de hockey, mais la métamorphose ne s’est pas faite du jour au lendemain.

Ils n’étaient pas assurés de participer aux séries au moment où la LNH a été contrainte de suspendre ses activités. Ils les avaient déjà ratées quatre années consécutives.

Bo Horvat a été repêché en 2013, Brock Boeser en 2015, Elias Pettersson en 2017 et Quinn Hughes en 2018. Le directeur général Jim Benning a procédé à travers ça à des acquisitions qui rapportent.

On parle du gardien Jacob Markstron, du défenseur Tyler Myers et des attaquants J.T. Miller et Tanner Pearson.

Un gars s’essaie

Le Canadien aura en principe dix choix au cours des trois premières rondes au repêchage de cette année et celui de l’an prochain.

Bergevin pourrait-il tendre une perche aux Rangers de New York, qui ont remporté le premier choix à la loterie Lafrenière ? Il a bien ri quand le confrère François Gagnon lui a posé la question.

Mais si François s’est essayé, Bergevin devrait en faire autant avec les Rangers.

Ce sera à Julien de décider

Photo Martin Chevalier

Marc Bergevin a été bref lorsqu’il a été question du statut de Claude Julien en marge de la prochaine saison.

« Aux dernières nouvelles, sa santé est bonne, a-t-il dit. Mais c’est encore tôt. Des malaises au cœur et un arrêt cardiaque, ce n’est pas évident.

« On va prendre le temps nécessaire pour évaluer sa santé. »

Pardon, un arrêt cardiaque ?

Le Canadien avait parlé d’un malaise cardiaque, mais pas d’un arrêt.

Paraît que Bergevin s’est mélangé dans sa formulation.

Paul Wilson, vice-président, communications, pour le Groupe CH, répond qu’on parle toujours d’un malaise cardiaque, comme annoncé au début, ajoutant que l’équipe n’a pas reçu de nouvelles à savoir si Julien avait subi ou non une crise cardiaque.

Le principal est que Julien se porte bien. On lui souhaite de bien récupérer.

Bergevin le rencontrera au cours des prochaines semaines, mais une chose est sûre. C’est à Julien que reviendra la décision de continuer à diriger le club ou d’arrêter.

Bergevin l’avait déjà reconfirmé dans ses fonctions pour la saison 2020-2021, alors que le Canadien se portait au plus mal en février dernier.

Plus de place pour Domi

Un autre membre de l’équipe dont l’avenir à Montréal est incertain, à ce stade-ci, est Max Domi.

On dit qu’il faisait la baboune les rares fois où il n’était pas utilisé au centre.

Mais aujourd’hui, il n’y a plus de place pour lui à cette position avec l’émergence de Nick Suzuki et de Jesperi Kotkaniemi et la présence de Phillip Danault.

Je ne pense pas qu’on le reverra dans le chandail bleu, blanc, rouge.