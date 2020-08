Boîte à lunch: 10 astuces pour économiser

Déjà la rentrée et elle rime avec le retour de la boîte à lunch ! Cuisiner les repas soi-même permet bien souvent d’offrir à nos enfants une alimentation de meilleure qualité et plus nutritive qui leur fournit l’énergie nécessaire pour bien performer à l’école. Considérant que la COVID-19 a amené de l’insécurité financière pour plusieurs familles, voici mes 10 astuces pour économiser dans la préparation des lunchs.

1. Acheter un poulet entier plutôt que des poitrines de poulet

Un poulet entier coûte en moyenne 0,87 $/100 g, alors que les poitrines de poulet coûtent en moyenne 2,07 $/100 g. En prime, avec le poulet entier, la carcasse peut être utilisée pour réaliser un délicieux bouillon maison qui pourra servir à la préparation d’autres repas pour toute la semaine (soupes, risottos, mijotés, etc.).

2. Acheter un pot de yogourt de grand format plutôt qu’un paquet de petits pots de yogourts individuels

Un pot de yogourt de grand format coûte en moyenne 0,60 $/100 g, tandis qu’un paquet de petits pots de yogourts individuels coûte en moyenne 0,71 $/100 g. Une fois à la maison, il suffit de portionner le yogourt dans de plus petits contenants réutilisables et de les ajouter dans la boîte à lunch. Un geste écolo qui nous permet d’économiser en plus !

3. Acheter un sac de carottes entières au lieu d’un sac de carottes miniatures

Un sac de carottes entières coûte en moyenne 0,31 $/100 g et un sac de carottes miniatures coûte en moyenne 0,73 $/100 g. Il ne reste plus qu’à découper les carottes entières en bâtonnets pour les déguster (et avouons qu’elles sont meilleures au goût que les petites carottes préemballées !).

4. Choisir du fromage en bloc plutôt que du fromage déjà râpé

Un bloc de fromage coûte en moyenne 0,99 $/50 g et un sac de fromage râpé coûte en moyenne 1,26 $/50 g. Avec les économies réalisées, on investit dans une bonne râpe à fromage et on prend le peu de temps nécessaire pour faire son propre fromage râpé.

5. Privilégier le gruau en sac plutôt que les boîtes contenant des sachets individuels

Un sac de gruau coûte en moyenne 0,13 $/30 g alors qu’une boîte de gruau en sachets coûte en moyenne 0,40 $/30 g. On peut utiliser l’avoine pour faire du gruau sans cuisson (overnight oat) qui sera dégusté en collation à l’école !

6. Privilégier les marques maison

Une compote de pommes de marque maison coûte en moyenne 0,37 $/100 g tandis qu’une compote de pommes d’une autre marque reconnue coûte en moyenne 0,46 $/100 g. Les marques Compliments (IGA), Sélection et Irrésistibles (Metro) et Le Choix du Président (Provigo) offrent des produits de qualité à moindre coût.

7. Végétaliser les protéines quelques fois par semaine

Le tofu coûte en moyenne 0,80 $/100 g et contient 17 g de protéines/100 g. Le bœuf haché extra-maigre coûte en moyenne 1,89 $/100 g et contient 21 g de protéines /100 g. Le tofu offre une quantité comparable de protéines pour une fraction du prix du bœuf haché. En optant pour les protéines végétales quelques fois par semaine, on économise tout en profitant des bienfaits des protéines végétales.

8. Acheter des raisins secs en sac plutôt qu’un sac contenant des minipaquets individuels

Un sac de raisins secs coûte en moyenne 0,34 $/30 g tandis qu’un sac de petits paquets de raisins secs coûte en moyenne 0,54 $/30 g. Pour préparer une collation santé, on mélange une petite poignée de raisins secs avec quelques noix dans un contenant réutilisable. Encore une fois, on économise tout en réduisant notre empreinte écologique.

9. Acheter une douzaine d’œufs plutôt qu’une demi-douzaine d’œufs

Une douzaine d’œufs de calibre gros coûte en moyenne 0,35 $/œuf alors qu’une demi-douzaine d’œufs de même calibre coûte en moyenne 0,42 $/œuf. Comme les œufs se conservent en moyenne 3 mois au réfrigérateur, cela permet d’acheter une plus grande quantité sans craindre de dépasser la date d’expiration. Aussi, les œufs sont très versatiles et peuvent être utilisés autant dans des préparations salées comme des sandwichs, des quiches et des omelettes, que dans des préparations sucrées comme les cakes, les muffins et les biscuits.

10. Acheter des boissons de soya de grand format plutôt que des contenants individuels

Une boisson de soya de grand format coûte en moyenne 0,45 $/200 ml et une boisson de soya en contenant individuel coûte en moyenne 1,15 $/200 ml. Lorsqu’on prépare les lunchs, on utilise une bouteille réutilisable pour verser la quantité de boisson désirée. Ainsi, on économise et on produit moins de déchets.

Merci à Marie Noël Marsan, stagiaire en nutrition, de sa précieuse collaboration.