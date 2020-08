Des bars s’ouvrent une cuisine pour survivre à la pandémie

Des tenanciers de bars ont décidé d’installer des cuisines dans leur établissement pour attirer et garder leur clientèle jusqu’à 3 h du matin et ainsi tenter de survivre à la crise.

« Arrêter de servir de l’alcool à minuit, ça tue le business. On a vu d’autres bars prendre un permis de restauration, donc on s’est dit qu’on allait essayer pour passer à travers », soutient Robert Mowbray, copropriétaire du bar de danseurs le Stock Bar, situé sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal.

Habituellement, la clientèle de cet établissement arrive aux alentours de 22 h 30-23 h. Avec l’obligation de fermer à minuit, il est « impossible de faire de l’argent en une heure », ajoute M. Mowbray.

Comme lui, 11 propriétaires de bars ont demandé ce permis au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Danny Jobin, propriétaire du Date Karaoké, aussi sur la rue Sainte-Catherine Est, a également décidé de se mettre à la restauration. Une première pour l’établissement ouvert depuis 37 ans.

« L’idée [de demander un permis de restauration] m’est apparue un matin et on l’a fait, parce que je ne voyais pas d’autres solutions pour que mon entreprise survive », raconte-t-il.

La fermeture des bars à minuit, une mesure gouvernementale durant la pandémie, lui aurait fait perdre jusqu’à 110 000 $, rien qu’en juillet, confie-t-il.

« Habituellement, on fait entre 7000 et 8000 $ par jour en juillet-août-septembre, mais là, on tombe à 1000 $ de vente quotidiennement, explique l’homme d’affaires. Sans la cuisine, je fermais le bar à la mi-octobre jusqu’à l’ouverture des terrasses en mai. »

Marche arrière

Selon le président directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, Renaud Poulin, plusieurs tenanciers ont tout de même rapidement fait marche arrière après avoir fait leur demande de permis de restauration.

« La plupart des propriétaires que je connais ont finalement décidé de ne pas le faire, parce qu’ils pensaient qu’avec le permis ils pouvaient rester ouverts jusqu’à 3 h. Mais quand ils ont su qu’il fallait avoir un vrai menu, donc pas juste des frites ou des hot-dogs, et qu’il fallait que les gens consomment la nourriture [en buvant], ils ont décidé de ne pas aller de l’avant », souligne-t-il.

Plus rentable

Pour M. Jobin, la nourriture servie au bar commence à être rentable, malgré des investissements de 10 000 $ pour l’aménagement de la cuisine, l’achat d’aliments et le salaire du chef.

S’il réussit à payer ses frais fixes et ses employés, il reste tout de même « endetté avec les prêts empoisonnés du gouvernement ».

« En ce moment, une personne qui va dans un bar, elle doit rester assise à une table. La bouffe [obligatoire après minuit] ne change rien. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens sont obligés de manger, c’est ridicule », s’insurge-t-il.

– Avec Anne-Sophie Poiré

Les demandes de permis en baisse de moitié

Le nombre de demandes de permis de restauration au Québec a pratiquement diminué de moitié depuis le début de l’année, une tendance probablement due à la crise sanitaire, selon des chiffres obtenus par Le Journal.

En 2019, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) enregistrait 2819 demandes de permis d’exploitation de restaurant entre les mois de janvier et juillet. L’année précédente, il y avait eu 2716 demandes.

Mais avec la crise sanitaire, aux mêmes dates, seulement 1476 requêtes ont été faites auprès du ministère.

Selon Yohan Dallaire Boily, relationniste média pour le MAPAQ, il est encore difficile d’expliquer ces chiffres.

« Il faudra attendre les données sur une plus longue période pour voir si c’est l’effet d’un seul facteur [la COVID-19] ou non », ajoute-t-il.

Pas de surprise

Ces nombres ne surprennent pas Martin Vézina, porte-parole pour l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ).

« En temps de pandémie, les gens ne pensent pas nécessairement à ouvrir un nouvel établissement à cause de toute l’incertitude qui plane au-dessus de l’industrie. Et puis, il faut voir aussi si le plan d’affaires tient toujours », explique-t-il.

Survivre six mois

Dans un sondage réalisé en juillet par l’ARQ auprès de 580 membres, 61 % des gestionnaires d’établissements indiquaient ne pas pouvoir continuer au-delà de six mois si la situation ne changeait pas.

Une réalité qui peut refroidir de futurs entrepreneurs qui attendront que les mesures sanitaires soient assouplies, soutient M. Vézina.

Cependant, entre la fermeture de nombreux établissements et la baisse des demandes de permis, « on peut s’attendre à avoir de moins en moins de restaurants dans la province », conclut-il.