Deux puissances incontestées se disputent la victoire

Deux séries des demi-finales s’amorceront dimanche soir dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Voici un aperçu de ces deux duels qui seront présentés sur les ondes de TVA Sports, dès 20 h.

Bruins de Boston – Lightning de Tampa Bay

Voilà une série qui promet d’être excitante. À première vue, ces deux équipes ont tout ce qu’il faut pour aspirer aux grands honneurs.

Les Bruins, une équipe d’expérience, comptent sur un premier trio dangereux au possible. Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak font la vie dure à quiconque se met sur leur chemin. Derrière eux, les trois autres trios, habilement formés par l’entraîneur Bruce Cassidy, peuvent eux aussi contribuer.

À la ligne bleue, Torey Krug et Charlie McCavoy constituent le cœur de la défensive des hommes en noir et jaune, mais sont franchement bien secondés par quatre autres arrières physiques et intelligents, dont Zdeno Chara.

Devant le filet, Jaroslav Halak se retrouve avec le mandat de mener son équipe à terre promise après le forfait de Tuukka Rask, qui a choisi, il y a quelques jours, de quitter la bulle torontoise pour rentrer à la maison.

Boston a facilement défait les Hurricanes de la Caroline en cinq matchs lors du premier tour.

Du côté du Lightning, qui doit notamment composer sans les services de son capitaine Steven Stamkos, la série contre les Blue Jackets de Columbus s’est aussi terminée en cinq parties.

L’entraîneur-chef Jon Cooper a eu le plaisir de voir son attaquant Brayden Point prendre l’attaque en main en l’absence de Stamkos. Le numéro 21 a notamment inscrit deux filets gagnants.

Nikita Kucherov, l’autre vedette offensive du club, n’est pas en reste. Il compte jusqu’ici sept points en cinq matchs.

La clé, pour Tampa, sera de compter sur une contribution de ses quatre unités. Jusqu’ici, si l’on exclut les joueurs nommés ci-haut, plusieurs patineurs de l’équipe se sont montrés discrets.

Défensivement, Victor Hedman mène un contingent de six hommes des plus impressionnants. Mobile, physique et efficace dans les trois zones, le groupe d’arrières du Lightning pourrait bien donner des maux de tête aux joueurs des Bruins.

Andrei Vasilevskiy aura le mandat de repousser les tirs de la formation du Massachusetts.

Une confrontation très intéressante

Canucks de Vacouver – Golden Knights de Vegas

Les Canucks, menés par plusieurs jeunes joueurs, semblent destinés à s’établir comme une nouvelle puissance du circuit Bettman.

Elias Pettersson, Brock Boeser, Bo Horvat, Quinn Hughes... Le talent ne manque pas dans l’Ouest canadien! Justement, Vancouver s’est payé, en première ronde, les champions en titre de la coupe Stanley (Blues de St. Louis) en six matchs.

Une équipe rapide qui profite de chaque ouverture sur la patinoire.

De l’autre côté de la ligne rouge, on retrouvera les Golden Knights. Ce club ne cesse d’épater depuis son arrivée dans la LNH en 2017.

Le noyau de cette équipe est majoritairement composé de talentueux vétérans.

Mark Stone, Max Pacioretty et Jonathan Marchesseault sont tous des joueurs qui peuvent faire la différence. Ils sont bien appuyés par neuf autres attaquants aussi physiques que décisifs.

À la ligne bleue, Alec Martinez et Nate Schmidt s’assurent de garder le bateau à flot et se sont spécialisés, au fil des années, dans l’exécution de sorties de zone simples, mais très efficaces.

Devant la cage, Robin Lehner et Marc-André Fleury sont tous les deux en mesure de prendre de grosses minutes. L’agent de Fleury, Allan Walsh, s’en est d’ailleurs pris publiquement à l’entraîneur-chef des Knights Peter Deboer, samedi, lui reprochant l’utilisation sporadique de «Flower» jusqu’ici.