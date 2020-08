Du positif à tirer

Il y a plusieurs constats qui se dégagent à l’issue de la série du Canadien contre les Flyers, à commencer par le fait que le Canadien s’est battu jusqu’à la fin et a perdu avec classe.

J’étais très impressionné par la maturité de Jesperi Kotkaniemi et de Nick Suzuki. On sent qu’ils sont dans la bonne chaise et à la bonne place. Ils ne se sentent pas intimidés du tout par l’ampleur du défi. Kotkaniemi et Suzuki peuvent dire « mission accomplie » sur le plan personnel.

Quand tu es embarqué dans des matchs d’une aussi grande importance, tu te laisses guider par l’émotion. L’émotion rend aveugle. Kotkaniemi n’hésitait pas à frapper les joueurs adverses alors que Suzuki y est allé d’une petite tape sur la tête de Hart après un but du Canadien lors du cinquième duel. Pour moi, ce n’était pas un signe d’immaturité. Tu fais parfois des choses sans t’en rendre compte et tu peux dire des choses que tu vas regretter le lendemain sous le coup de l’émotion. Ça t’amène à faire des choses que tu ne fais pas habituellement.

En parlant d’intensité et d’émotions, la réplique des Flyers envers Brendan Gallagher aura été cinglante. Pour moi, Niskanen méritait plus d’un match de suspension pour avoir donné un double-échec en plein visage. Et ça n’a rien à voir avec la grandeur de Gallagher comme l’ont laissé entendre les Flyers en point de presse. C’était au visage, point à la ligne.

Stratégies

Quoi qu’il en soit, ça prenait des couilles pour faire ce que Muller a fait à la suite du malaise de Claude Julien, notamment en clouant au banc Gallagher lors du quatrième match.

Les amateurs croient que le directeur général ne s’implique pas auprès de l’entraîneur. Ce n’est pas vrai. Il y avait peu de gens dans l’entourage du Canadien dans la bulle de Toronto et il ne fait aucun doute que Marc Bergevin et Muller discutaient de stratégies ensemble. À l’époque, quand je travaillais avec Maurice Filion, il me donnait son opinion et ça pouvait parfois laisser place à des engueulades. Serge Savard a également toujours été proche de Jacques Demers et Jacques Lemaire, par exemple.

Muller aurait pu garder le style préconisé par Claude Julien, mais il a décidé de faire à sa manière derrière le banc, et les résultats ont été positifs malgré l’élimination de son équipe. Il a probablement irrité quelques vétérans avec sa méthode, mais Muller est un gars fier.

Price dans son élément

Un autre constat clair a porté sur la tenue de Carey Price durant ces séries éliminatoires. Il était comme un bloc devant son filet alors que rien ne le dérangeait. Pour moi, il est le Patrick Roy des temps modernes quand son équipe détient une mince avance. Il est capable de faire le travail ensuite pour aider son équipe à gagner.

Le Canadien aurait intérêt à échanger Price alors qu’il vient de connaître des séries exceptionnelles. À 33 ans, Price vieillit et veut gagner. Tout comme le capitaine Shea Weber, qui vient d’avoir 35 ans. Price ferait d’une équipe compétitive une sérieuse aspirante à la coupe Stanley.

- Propos recueillis par Roby St-Gelais

Les échos de Bergie

Une défensive transformée

La défensive du Canadien a été une révélation pour moi. Shea Weber, en chef de file, a joué du bon hockey et du hockey robuste. On voyait qu’il était en mission, et j’ai aimé sa rage et sa frustration pendant le sixième match. Les défenseurs ont pris de bonnes décisions et sont concentrés sur la tâche à accomplir. Oui, il y a eu des revirements, mais c’était tout à fait normal. Même Xavier Ouellet et Victor Mete ont fait du très bon travail, ce qui a facilité la tâche de Carey Price. Dans le cas de Mete, on lui a reproché de ne pas être assez physique, mais comme sixième défenseur, j’ai trouvé qu’il avait fait la job.

Une nouvelle garde

Ça fait drôle de voir au sommet de la colonne des pointeurs les MacKinnon, Pettersson, Point, Miller et Kadri, entre autres, plutôt que les Crosby, Malkin, Kane ou Tavares. Plusieurs pensent d’ailleurs que l’Avalanche peut soulever la coupe Stanley dès cette année.

Ironiquement, il y a des équipes qui sont allées chercher des vétérans pour les aider, comme Patrick Marleau à Toronto. Or, ils sont en fin de carrière et les coachs semblent obligés de les faire jouer, et ça devient des boulets pour l’organisation. Je préfère la fougue d’un jeune joueur talentueux à un vétéran qui arrive avec ses conseils et ses souvenirs.



Difficile pour nos clubs canadiens

Si on pensait que nos clubs canadiens auraient du succès en séries, c’est tout le contraire qui s’est produit. L’équipe la plus surprenante a été le Canadien, advienne que pourra, mais les Canucks, avec leur gardien Jacob Markstrom qui fait le travail, et leurs jeunes qui impressionnent, ont aussi épaté en éliminant les champions en titre, les Blues de St. Louis. Que dire de Quinn Hugues en défense ! En Alberta, avec l’élimination des Oilers en ronde de qualification et celle des Flames au premier tour, ça doit être « la mort dans l’âme ».