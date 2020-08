[EN DIRECT 23 AOÛT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 23 235 028

Décès : 805 186

CANADA

Cas : 124 629, 61 599 au Québec

Décès : 9071, 5739 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU JOUR

7h31 | Les universités d'Algérie rouvrent partiellement

L'Algérie rouvre partiellement à partir de dimanche ses universités, fermées depuis cinq mois à cause de la pandémie de coronavirus, afin de superviser la préparation des mémoires et de reprendre les soutenances de thèses de doctorat.

5h22 | L'Inde franchit les trois millions de cas déclarés

Les autorités indiennes ne testant que les patients présentant des symptômes, les experts estiment que ces chiffres sont sous-estimés.

Ainsi, une étude sérologique publiée la semaine dernière a révélé que plus d'un quart des habitants de New Delhi pourraient déjà avoir contracté le virus.

AFP

4h20 | La Corée du Sud enregistre un nombre record de cas depuis mars

La majorité des 397 nouvelles contaminations ont été enregistrées dans la région du grand Séoul, où réside la moitié de la population de ce pays de 51 millions d'habitants, selon le Centre de contrôle des maladies.

AFP

3h48 | Malgré l'épidémie, pas de trêve pour les «raves»

Les participants parlent de résistance, les autorités d'inconscience: comme chaque année, l'été en France a été marqué par l'organisation de centaines de «free parties», ces fêtes techno non déclarées en pleine nature, devenues avec la pandémie, la bête noire des autorités.

AFP

1h00 | La vitamine D pour prévenir les complications graves de la COVID-19

Une étude italienne récente rapporte que plus des trois quarts des patients touchés par la COVID-19 et ayant développé un syndrome respiratoire aigu présentent une carence en vitamine D qui augmente le risque de décéder de la maladie.

0h00 | Au Québec, la COVID-19 n’a pas voyagé avec les touristes

Du tourisme en pleine pandémie, c’est possible. Dans plusieurs régions prisées cet été, on constate avec soulagement que l’arrivée massive de vacanciers n’a pas causé de vague de contaminations par la COVID-19, comme le craignaient des citoyens et des élus.