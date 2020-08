Jonathan Personne: combattre le feu par le feu

L’année 2019 a été pour le moins intense pour Jonathan Robert. Entre les ambitions à l’étranger pour son groupe Corridor, la réalisation de vidéoclips et les contrats d’illustration, le musicien a lancé son projet solo : Jonathan Personne. Le voilà qui arrive avec son deuxième album, Disparitions.

Photo courtoisie

« Combattre le feu par le feu. » C’est ce que Jonathan Robert a fait l’automne dernier. Même s’il était épuisé par ses différents projets, le prolifique musicien a tout de même trouvé l’énergie pour enregistrer les nouvelles pièces de son album solo, Disparitions.

« Claque dans la face »

« L’album parle d’une période un peu difficile pour moi, dit-il. Je suis un peu workaholic [bourreau de travail]. On venait de sortir Junior [le troisième album de Corridor] et on a fait beaucoup de tournées, dit-il. Ç’a été un peu une claque dans la face. »

En travaillant sur ce deuxième disque solo, le musicien a voulu construire un univers qui allait se distinguer de Corridor. Il s’est notamment inspiré des westerns spaghettis et de la musique d’Ennio Morricone, mais aussi du genre classic rock.

Pour le reste de l’année, Jonathan Robert admet que tous les projets de concerts avec Corridor sont « sur pause », en raison de la COVID-19. « Je pense que ça va pas mal plus reprendre en Europe, avant les États-Unis. »

Le nouvel album de Jonathan Personne, Disparitions, paraîtra le 28 août. Pour les détails : jonathanpersonne.bandcamp.com.