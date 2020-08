Les Capitals de Washington limogent leur entraîneur

L’équipe a annoncé le tout quelques jours après son élimination en quart de finale de l’Association de l’Est face aux Islanders de New York. Il s’agissait d’une deuxième élimination hâtive de suite pour le club de la capitale américaine.

«Nous avons des attentes plus élevées envers notre équipe et nous sentions qu'une nouvelle approche était nécessaire», a déclaré le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, dans un communiqué.

«Nous aimerions remercier Todd Reirden pour tout son travail et ses efforts dans notre organisation. Todd a été une part importante de notre équipe pour plus d’une demi-décennie, incluant dans notre conquête de la coupe Stanley en 2018, et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.»

Reirden a piloté les Capitals pendant deux saisons. Il a montré une fiche de 89-46-16. L'homme de hockey avait été promu entraîneur-chef lorsque les Capitals et Barry Trotz n'étaient pas parvenus à s'entendre au terme de la saison 2017-2018. Il avait été l’adjoint de Trotz lors des quatre campagnes précédentes.